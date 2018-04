«Olvido administrativo»

En una de sus primeras manifestaciones públicas sobre el caso, Cifuentes se defendió de las acusaciones mediante una grabación casera en su despacho que subió a Twitter, en la madrugada del día 22. «A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta», aseguraba. Ese mismo día, cambiando la postura inicial, el rector anunció en una nota de prensa la apertura de un «procedimiento administrativo denominado información reservada para aclarar lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir».

Entre los documentos acreditativos que Cifuentes presentó inicialmente como prueba se encontraron un acta de evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con las firmas de los miembros del Tribunal que la habría evaluado, una captura de pantalla de un correo del director del máster, su matrícula, y el pago de la expedición del título.

En posteriores artículos se desvelaron nuevos datos, como un pago de 6,11€ en la secretaría de la URJC, incompatible con haber aprobado el máster en julio, o alegaciones de que Cifuentes supuestamente no fue vista nunca en clase por sus compañeros, que se matriculó para el curso tres meses más tarde de la fecha límite y que el día de la defensa del TFM tenía lugar un dispositivo de seguridad de la Policía Nacional coordinado por la Delegación del Gobierno (Cifuentes era entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid) para recibir a la Selección tras la victoria en la Eurocopa.