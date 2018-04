El vigilante de seguridad que aparece en la grabación de 2011 en la que Cristina Cifuentes se llevaba dos botes de crema ha asegura en La Sexta que alguien se guardó las cintas porque las grabaciones se borran en 15 días.

"Yo estaba en monitores, y vi a una señora rubia con vestido azul que sacaba dos botes, los metía en su bolso y salía por la caja", ha relatado el vigilante del hipermercado. Además, ha explicado que fue a buscar a la clienta, que en un principio lo negó todo, y que no sabía que se dedicaba a la política.

El vigilante ha relatado que fue avisada la Policía porque Cifuentes, en principio, negó el robo y dijo que no iba a abonar las cremas. Finalmente, no hubo denuncia ya que la expresidenta de la Comunidad pagó la factura. "Esa es la regla. Si paga, no se denuncia", ha señalado.