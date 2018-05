Garrido dará ayudas a padres que contraten cuidadores

Unos vieron en el discurso de investidura una reivindicación del derecho a gobernar, un deseo de que el año escaso de gobierno que le queda no sea un trámite y «se note». Otros pensaban que escuchaban más bien un discurso de Estado de la Región con el amplio balance de gestión que hizo, sin apenas carga política y edulcorado con una retahíla de propuestas que «enriquecían» la gestión iniciada por Cifuentes. Pero, en general, los populares que acudieron a arropar a Ángel Garrido (el gran ausente fue Pablo Casado, que ayer se confirmó que formará parte de la ejecutiva del PP) en su «puesta de largo» como presidente regional salieron pensando que el discurso con el que el hasta ahora presidente en funciones solicitaba la confianza de la Cámara «estuvo bien, correcto...».

Garrido dejó claro que su labor iba a ser continuísta porque, a estas alturas de legislatura, en la que sólo queda por cumplir el 27% del programa previsto, como él mismo especificó, «Madrid necesita experiencia, continuidad en la dirección de las políticas públicas que han funcionado y carecería de toda lógica dejar el trabajo a medias. Pero, al mismo tiempo, dejó claro que no se trataba de una legislatura agotada: «no hay agotamiento, sino progresión y esfuerzo sostenido en la tarea emprendida», dijo durante la lectura de su discurso de 47 páginas.

Esta vez no se trataba de un acto protocolario, como cuando ejerció de presidente en funciones el Día de la Región y Cifuentes fue omitida en el discurso, y sí hubo mención expresa a la ex presidenta que ahora ha vuelto a convertirse en funcionaria de la Complutense. Garrido la rindió tributo como amiga pero, sobre todo, como presidenta de Madrid, que «ha gobernado con dedicación y con acierto, en circunstancias muy difíciles». Fue terminar y los populares prorrumpieron en un sonoro aplauso mientras la bancada podemita negaba con la cabeza con gesto de desaprobación. Hasta el diputado de la formación morada Pablo Padilla no se pudo contener y espetó un sonoro: «No me jodas...», al escuchar el nombre Cifuentes como si hubiera escuchado el de su peor enemigo.

Garrido trató de ganarse a la oposición pidiendo disculpas por sus posibles «pecados» del pasado, «por si alguna vez como portavoz he podido excederme o molestar a alguien». Del mismo modo que agradeció a Ciudadanos el apoyo que a buen seguro le brindará hoy en la votación que le permitirá convertirse en el sexto presidente de la Comunidad de Madrid. Las Víctimas del Terrorismo también tuvieron su protagonismo (en la tribuna de invitados siguió atenta la intervención Marí Mar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo). Garrido anunció el nombramiento de un Comisionado para que una vez que entre en vigor la ley que se está tramitando en la Asamblea «se garantice que ésta se cumple plenamente» y con el objetivo de que «sean debidamente escuchadas y atendidas». Después de un balance triunfalista sobre la gestión desarrollada hasta ahora, Garrido se arrancó a hacer una enumeración de medidas a realizar en su «gobierno exprés» hasta las elecciones de mayo de 2019. Entre las más destacadas figuran la creación de nuevos incentivos a la creación de empleo, una nueva consejería de Justicia, deducción en el impuesto de la Renta que ayudará a los padres a sufragar parte del gasto de la cotización a la Seguridad Social por la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta tres años o la creación de una nueva figura de tutela denominada «sitio para la memoria cultural». Hoy tendrá la palabra la oposición, que ayer tildó el discurso de «refrito de medidas ya cumplidas» (PSOE) o de «año perdido» (Podemos). Lo cierto es que Garrido tiene asegurada hoy la presidencia y ayer aprovechó el tirón de la figura de Suárez para subrayar que gobernará «desde el centro». Eso sí, no hubo mención alguna a la palabra «corrupción» que tanto estuvo en boca de su antecesora.