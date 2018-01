La oposición se pelea por pedir otra comparecencia de Cifuentes en la comisión

La Mesa de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción tendrá que decidir hoy –de nuevo– si comparece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La Mesa deberá atender tres nuevas peticiones de los tres grupos de la oposición con las que buscan obligar a la jefa del Ejecutivo autonómico por segunda vez –la primera fue en junio de 2017– a dar explicaciones sobre su papel en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014, al que Cifuentes acudía en calidad de delegada del Gobierno y que ahora está bajo investigación judicial en el marco del llamado «caso Lezo».

Las tres peticiones se producen después de que ayer no saliera adelante el intento de que Cifuentes compareciera el 2 de febrero para explicar, en este caso, el reciente retraso en la entrega del documentación sobre el «caso Lezo» por parte del Ejecutivo regional a esta comisión de investigación. Un giro inesperado por parte de Ciudadanos –que cambió el lunes por la tarde el sentido de su voto después de escuchar a los letrados de la Asamblea que consideraron que no era adecuada la comparecencia– hizo que la presidenta regional finalmente no fuera llamada a acudir a la comisión gracias los votos de los representantes de PP y Cs en la Mesa y con el enorme enfado de Podemos y PSOE, que criticaron duramente a la formación naranja. Ayer, en un nuevo giro, el líder de Cs en la Asamblea anunció que pedirá que se «active» la petición de comparecencia que su grupo registró en abril para que explique su participación como delegada del Gobierno en los consejos del Canal en la época de «Lezo». Aguado aseguró que en esta sesión también se hablaría de la demora en la entrega de las actas.

El PSOE se sube al carro

Además de la petición de Cs, la mesa de la comisión deberá decidir mañana si atiende otra solicitud, ésta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea, cuya portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, aseguró ayer que será su formación la que «active» la petición de comparecencia de Cifuentes y en esta ocasión será de nuevo para pedir explicaciones por la no remisión de las actas del canal de Isabel II. En cuanto a esta petición, se debe señalar que el lunes, los letrados de la Asamblea, no consideraron adecuada la comparecencia por este motivo, ya que la comisión únicamente tiene por objeto estudiar lo que sucedió en el Canal entre los años 2012 y 2014, y la demora en la entrega de las actas se ha producido durante el año 2017, por lo que quedaría fuera del ámbito de trabajo de la comisión. No obstante, Ruiz-Huerta explicó que su intención es obligar a Cifuentes a acudir a la comisión activando la petición que hizo –al igual que Cs– la solicitud de comparecencia de la presidenta autonómica por las compras de las filiales Inassa y Emissao. «No va a ser Ciudadanos quien pueda activar la comparecencia. Vamos a ser nosotros quienes tenemos preferencia y vamos a pedir activar la comparecencia de Cifuentes en la Mesa. Lo lógico es que apoyen nuestra petición», rivalizó Ruiz-Huerta. En esta carrera por forzar a la presidenta regional a sentarse en la comisión el PSOE no quiso quedarse atrás. Su portavoz, Ángel Gabilondo, afirmó que pedirá a la Mesa que «reconsidere» la decisión tomada el lunes.

Desde el PP se advirtió ayer que si la presidenta regional finalmente tiene que comparecer el día 2 de febrero «no podrá hablar de la entrega de actas del Canal de Isabel II porque no es el motivo de dicha comparecencia». Por su parte, Cifuentes se quejó ayer de que el «tripartido de la oposición» está poniendo en marcha una operación de «acoso y derribo» para que su nombre se vincule con la corrupción.