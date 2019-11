La relación de socios PP-Cs no se resiente

El desigual resultado electoral en Madrid de PP y Cs, ahora que son socios de Gobierno tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el gobierno de la Comunidad, no parece afectar a la gobernabilidad de ambas instituciones. O al menos es lo que espera la secretaria general del PP, Ana Camíns, quien ayer valoró el hecho de que su partido haya recuperado espacio electoral al ser la fuerza que más crece. En siete meses, ha conseguido subir 175.000 votos en la Comunidad desde las últimas elecciones de abril, apoyos que han salido de Ciudadanos. Además, el hecho de que se haya también consolidado como el partido más votado en Madrid capital «demuestra que las políticas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida están dando buenos resultados», añade. Y es que, durante toda la campaña, el presidente de los populares, Pablo Casado, ha puesto como referencia a Madrid sobre el tipo de políticas que su formación estaría dispuesta a apoyar.

«Somos la fuerza que más crece en número de votos, en escaños, en porcentaje. Esa diferencia que teníamos con el PSOE en la Comunidad de Madrid, de más de cuatro escaños en el mes de abril se ha quedado en un empate a diez», ha dicho Camins, quien también puso en valor la campaña que ha realizado el partido, «muy pegada a la calle».

Mientras, en la Comunidad los populares confían en la «lealtad» de su socio de Ciudadanos Ignacio Aguado, ahora vicepresidente, ya que, a la vista de los resultados, a los naranjas solo les queda el poder territorial que tienen. Al margen de las posibles tensiones que pueden generarse y que algunos lo encuadran dentro de la «normalidad» entre dos socios de distinto signo político, los resultados de las generales no cambiarán previsiblemente la relación entre PP y Cs. Al menos hasta el próximo congreso extraordinario en el que se determinará quien sustituye a Albert Rivera, una opción a la que Aguado podría aspirar.

Los fallos de estrategia de Rivera han arrastrado a Cs en la Comunidad donde no se ha rentabilizado a nivel electoral que Cs forme parte del Gobierno autonómico. Y es que lo que ocurre en Madrid hay que interpretarlo en clave nacional. De hecho, si bien en Andalucía, donde es socio de gobierno de PP y Vox, apenas le ha pasado factura, al perder un escaño con respecto a las últimas generales, en Madrid se ha producido uno de los mayores descalabros en toda España, donde ha perdido 11,9 puntos porcentuales, sólo superada por Murcia, donde pierde 12,1 puntos e igualado con Aragón. El vicepresidente madrileño ayer apostó por trabajar desde Ciudadanos «unidos para reconstruir un centro político fuerte y evitar volver a la España de las trincheras, de la polarización y de la ausencia de reformas», dijo en declaraciones a los medios a la entrada del Comité Ejecutivo Nacional. De hecho, insistió en que «no se puede perder ni un minuto más en lamentaciones», después de que Ciudadanos haya pasado de segunda a quinta fuerza política en tan solo siete meses. El ex vicepresidente madrileño Ángel Garrido, ahora consejero de Transportes con Cs, ayer tampoco ocultó su disgusto con los resultados electorales. «Lo que no me gusta, ni en Madrid ni en el resto de España, es que haya bloques antagónicos, radicalización de las posturas y partidos que planteen un escenario radical y hayan obtenido un resultado que creo honestamente que no se corresponde con lo que queremos todos para España», añadió, según recoge Efe. «Seguramente hemos cometido errores, más allá de que haya razones coyunturales que puedan explicarlo también. Creo que hay que ser crítico con uno mismo y aprender de los resultados y eso es lo que vamos a hacer», añadió.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no perdió la oportunidad para puntualizar que Pedro Sánchez «es el gran derrotado de las elecciones». Se decantó por Pablo Casado como «única alternativa» para gobernar el país.