Madrid tendrá playa

En 1989, The Refrescos lanzaban su primer álbum de estudio con un single que aún hoy tararean las nuevas generaciones que viven en la capital, «¡Aquí no hay playa!». Su autor confesó que escribió su letra agobiado por el verano madrileño, cuyas altas temperaturas no dan tregua.

Veintinueve años después, la playa, por fin, llegará al centro de Madrid de la mano de un proyecto formulado por la promotora The Ant Company, a través de la sociedad Comanchería Inversiones que quiere convertir los Jardines del Descubrimiento, en la plaza de Colón, en un retiro veraniego sin tener que salir de la almendra central.

¿Qué es exactamente el proyecto MadBeach? Los promotores van a construir un decorado en los jardines de Colón con el que simularán un complejo playero a pie de mar, según los documentos que desglosan el proyecto a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Esta «ilusión» contendrá un poblado de cabañas de madera que simulan espacios tan veraniegos como los que hay en otros lugares de la Península, como Calpe o Marbella, así como también en Mallorca. En estas estancias se realizarán las diferentes actividades que se ofrecerán al visitante.

Aunque las imágenes son recreaciones de la idea primaria (son bocetos iniciales) y, por tanto, pueden variar, en ellas se percibe que las instalaciones contarán con una piscina de olas donde se podrá practicar surf, chiringuito, hamacas y camas balinesas para relajarse. Asimismo, en el proyecto se incluye la implantación de un escenario para escuchar música en directo, campos multiusos para jugar al vóley-playa y todos los deportes sucedáneos (fútbol-playa) que se pueden practicar en arena. Todas ellas contarán con gradas para poder organizar competiciones deportivas.