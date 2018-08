Mujeres al poder (musical)

La primera edición del Empower Music Fest de Fuenlabrada va camino de ser todo un éxito, y es que este festival de música que pone el foco en el empoderamiento de la mujer también en la música, y que es el primer festival de España que tiene en su cartel más mujeres que hombres, ya ha agotado semanas antes de su inicio todos los abonos.

El proyecto Empower Music, que nace desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada y cuenta con el respaldo de la emisora musical Radio3 y el de la Asociación de Mujeres en la Industria Musical (MIM), trata de combatir la brecha de género que se ha creado en el mundo de la música y sufren las mujeres especialmente en la música independiente, y tanto en el ámbito de los escenarios como en el de los puestos técnicos y en los de responsabilidad en la industria musical.

Dirigido a mujeres jóvenes relacionadas y comprometidas con la música y los jóvenes artistas, este proyecto cuenta con dos apartados que buscan fomentar la sorodidad: la iniciativa «Incubadora», dirigida a mujeres jóvenes con talento y formación musical, pero que aún no integran una banda y a las que se las apoya durante el proceso de formación de su conjunto, primeras actuaciones, grabaciones y demás, y la iniciativa «Lanzadera», que pretende impulsar el trabajo de bandas formadas mayoritariamente por mujeres que ya cuentan con una cierta trayectoria. Estas acciones se completan con el trabajo sobre el terreno en centros educativos y medios de comunicación, en palabras de la propia organización. De hecho, los grupos «Patio Rosemary» y «Hércules de Copenhague», actuarán como resultado de su participación en el Concurso Lanzadera y el programa de Incubadora de bandas.

Así, en el festival Empower Music Fest, que se celebra este próximo viernes 31 y sábado 1, en el Recinto Municipal La Pollina de Fuenlabrada, el protagonismo sobre el escenario es para las solistas y los grupos conformados mayoritariamente por mujeres dentro del panorama de la música independiente.

Los conciertos darán comienzo el viernes a las 19:00 horas y durarán hasta más allá de las 02:15 de la madrugada, hora en que está programada la última actuación, horario que se repetirá al día siguiente. Los grupos del cartel del viernes en orden de actuación son: «Hércules de Copenhague» (18:00h.), «Jump to the Moon» (19:15h.), «Joana Serrat» (20:55h.), «Belako» (22:35h.), «Soledad Vélez» (00:35h.) y «Melenas» (02:15h.). Para el cartel del sábado la organización ha seleccionado a: «Patio Rosemary»

(18:00h.), «The Crab Apples» (19:15h.), «Carmen Boza» (20:55h.), «The Big Moon» (22:35h.), «Mourn» (00:35h.) y «Yawners» (02:15h.).

Dado que los abonos no son nominales, desde la organización animan a ceder el abono a otras personas interesadas en acudir al festival si alguien finalmente no va a poder asistir al evento, ya que al estar completo el aforo no pondrán más entradas a disposición del público, e insisten en la gratuidad del mismo, por lo que en ningún caso se debe pagar por ellos o participar en ningún tipo de reventa.