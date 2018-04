Las reacciones a la dimisión de Cristina Cifuentes al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid no se han hecho esperar y sus adversarios políticos han utilizado las redes sociales para dar su visión del polémico asunto. Una de las opiniones más sorprendentes ha sido la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha salido en defensa de Cifuentes a costa de criticar duramente al PP. Así, Iglesias ha asegurado que "sectores del PP" buscaban destruir a Cristina Cifuentes, algo a lo que en su opinión "no hay derecho". Además, ha dicho que Cifuentes debería haber dimitido por el caso Lezo o el del máster, pero no por el vídeo difundido hoy. "Nadie merece ser destruido como ser humano. En política debe haber límites", ha escrito el líder de Podemos en Twitter.