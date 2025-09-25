Cómo comprar Lotería de Navidad online: consigue el número que quieres desde tu casa

El otoño ya ha llegado y antes de que te des cuenta ya estarás escuchando y viendo en todas las emisoras y cadenas de radio y televisión el anuncio del sorteo de la Lotería de Navidad de 2025. Los más prudentes (o ansiosos) ya están haciendo colas en las administraciones de Lotería más codiciadas para hacerse con sus décimos de la Lotería de Navidad de este 2025. Todo el mundo tiene un número favorito y quiere jugarlo cada 22 de diciembre. Pero también es cierto que mucha gente deja para el último día hacerse con ese décimo y al final es difícil encontrar uno que satisfaga la ilusión de jugarlo.

Pero eso no es problema para los cada vez más usuarios que se hacen con su décimo a través de internet. Comprar un décimo de la Lotería de Navidad de 2025 a través de internet no es algo extraño hoy día: cada vez son más las administraciones de Lotería que ofrecen servicio de venta en línea, o aplicaciones a través de las cuales incluso se pueden organizar peñas para jugar números en este o en otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, como la Bonoloto.

Hasta cuándo se puede comprar un décimo de Lotería de Navidad de 2025 en internet

Teniendo en cuenta que, como cada año, el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 se celebra el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, lo importante es hacerse con el décimo o los décimos con los que se quiera jugar con la suficiente antelación.

Sin embargo, es necesario tener presente que hay una fecha límite: el 21 de diciembre a las 22:00 horas, en caso de que optes por hacerte con tu décimo de forma física en un establecimiento de Loterías, o hasta las 23:45 horas de ese mismo día si optas por la compra en línea.

Qué décimos pueden comprarse en la Lotería de Navidad 2025 en internet

Los billetes de la Lotería de Navidad pueden ir numerados desde el 0 hasta el 99.999. Pero además, Loterías y Apuestas del Estado ha aumentado la tirada de series hasta las 195, con lo que hay 1.950 décimos (una serie son diez décimos) para cada número. 1.950 décimos para el 72.480 o para el 88.008, los Gordos de las Loterías de Navidad de años anteriores.

Puedes hacer los cálculos. Si hay 1.950 décimos por cada número del 0 al 99.999, las posibilidades son infinitas. Eso sí, no todos están a la venta por internet. La página web de Loterías y Apuestas del Estado va aumentando progresivamente el número de décimos disponibles para la compra en línea. Ahora mismo, a finales de septiembre, la cifra de números de la Lotería de Navidad de 2025 disponibles para la compra en línea supera los 17.200 de los 99.999 existentes.

Eso sí, no todas las series están disponibles a la venta. Por ejemplo, el número 99.989 es el único que tiene disponible 1.940 décimos de los 1.950 disponibles. Otra curiosidad: los décimos acabados en 25 solo se pueden comprar en físico, en establecimientos de Loterías. Por esta razón, si quieres comprar un décimo con una fecha especial de este 2025, lo mejor será que busques ya en que establecimiento físico lo podrás encontrar.

Sitios web para comprar tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025 en internet

Hay muchas opciones: de hecho, cada vez más administraciones de Loterías físicas disponen de página web para hacer su venta y algunas incluso se comprometen a resguardar tu décimo o mandártelo a casa. Sin embargo, una de las opciones más sólidas para estas fechas es comprar tu décimo directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para ello solo tienes que entrar en loteriasyapuestas.es/es/buscar-decimo, y una vez encuentres el formulario, en la pestaña de sorteos selecciona el del 22/12/2025, es decir, el sorteo extraordinario de Navidad.

Ahí podrás comprobar si el décimo que buscas en línea está disponible y proceder a su compra mediante pasarela de pago.

Si prefieres optar por otras vías, debes saber que administraciones de Lotería míticas, como la madrileña Doña Manolita, disponen de página web. También hay cada vez más aplicaciones móviles, como TuLotero, que te permiten jugar en línea. Lo único que necesitas es iniciar sesión, rellenar tus datos de pago, y el décimo que adquieras quedará asignado a tu cuenta.

Eso sí: tienes que tener en cuenta que en algunas plataformas no vas a pagar solo los 20 euros que cuesta un décimo. Si optas porque alguna administración de Lotería te envíe a tu domicilio el décimo, lo más seguro es que tengas que hacerte cargo además de los gastos de envío, con lo que el precio del décimo a jugar podría encarecerse en dos o tres euros. Un precio asumible, teniendo en cuenta que la suerte estará muy repartida en uno de los sorteos que más premios e ilusión deja en España cada año.