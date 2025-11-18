Cupón diario: Comprueba el resultado del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025

El número premiado del Cupón Diario del martes 18 de noviembre de 2025 ha sido el 51100 y la serie el número 031.

El Cupón Diario de la ONCE es un juego de lotería que se celebra diariamente en España. La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) es la entidad encargada de su organización, y tiene como objetivo la integración social y laboral de las personas ciegas o con discapacidad visual en España.

La historia del Cupón Diario se remonta a la década de 1930, cuando la ONCE comenzó a vender lotería para financiar sus actividades. El primer sorteo se celebró en 1938 y consistía en una rifa de billetes de 10 pesetas.

En 1984, la ONCE lanzó el Cupón Diario tal y como lo conocemos hoy en día, consistente en la venta de cupones con un número de cinco cifras y la repartición de premios en función del número agraciado. Este juego de lotería se ha convertido en uno de los más populares en España y ha permitido a la ONCE financiar una amplia gama de programas y servicios para personas con discapacidad visual, incluyendo la formación, el empleo, la accesibilidad y la promoción de la cultura y el deporte.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.