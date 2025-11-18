Euromillones: Comprueba el resultado del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025

Los números premiados han sido los siguientes: . Por contra, los números estrella han sido el X y el X.

El sorteo Euromillones es una lotería transnacional que se juega en varios países de Europa. Fue creado en 2004 por un consorcio de operadores de lotería, y su primer sorteo se celebró el 13 de febrero de ese año.

El objetivo del sorteo Euromillones es ofrecer premios más grandes y atractivos que los que se ofrecen en las loterías nacionales de cada país participante. Para jugar, los participantes deben elegir cinco números del 1 al 50 y dos números adicionales, conocidos como "estrellas", del 1 al 12. Los premios se reparten en función del número de aciertos y de los números de las estrellas.

El consorcio inicial que lanzó el Euromillones estaba compuesto por operadores de lotería de España, Francia y Reino Unido. Con el tiempo, se unieron otros países como Portugal, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Suiza, entre otros. Actualmente, el Euromillones se juega en un total de 13 países europeos.

El Euromillones ha repartido algunos de los premios más grandes de la historia de las loterías en Europa, incluyendo varios botes récord de cientos de millones de euros. Además, parte de los beneficios obtenidos por la venta de boletos se destinan a programas de ayuda social y cultural en los países participantes, lo que hace que el Euromillones sea también una forma de contribuir al bienestar de la sociedad europea.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.