Por mucho que se repita aquello de que 'el dinero no da la felicidad', nunca será una verdad. Si bien es cierto que el dinero no es un fin en sí mismo, es uno de los medios más efectivos para alcanzar nuestros objetivos. Algunos psicólogos, como Jonathan Haidt o Steven Pinker han apuntado que en nuestras sociedades occidentales actuales, las diferencias en el estilo de vida entre personas de altos y bajos ingresos es mínima comparado con tiempos anteriores.

Ganar la lotería no nos 'soluciona la vida', pero desde luego que sí suponer un gran alivio, al menos en lo económico. Curiosamente, un porcentaje de personas que han obtenido grandes premios acaban por arruinarse y terminan con más deudas de las que tenían antes de ganar. No todo el mundo sabe gestionar semejantes sumas de dinero, ya que es difícil, y a algunos les acaba por perjudicar.

Aun así, raro es encontrar a alguien que no haya soñado alguna vez, despierto o dormido, con ganar 'El Gordo' de la Lotería de la Navidad, que este año reparte 400.000 euros al décimo, o sea, cuatro millones de euros a la serie. Se estén pasando apuros económicos o no, la mayoría de la población ha fantaseado sobre dónde invertirían semejantes sumas de dinero.

Saldar deudas, darse caprichos, dejar un buen legado a nuestros hijos o hacer donaciones solidarias... Las posibilidades son muchas, pero el dinero se acaba más rápido de lo que uno puede pensar al principio. 'Lo que fácil llega, fácil se va', como suele decirse. Curiosamente, las inversiones de los ganadores de la lotería suelen seguir un patrón, y tienen muchos puntos en común.

Ni barcos ni relojes: en esto se gastan el dinero del Gordo los ganadores de la Lotería

Casi tres de cada cuatro de los agraciados con grandes sumas de dinero en la Lotería acaban arruinados en menos de cinco años, normalmente por malas decisiones financieras. Que el dinero 'se sube a la cabeza' no siempre significa que una persona se sienta superior por su riqueza, sino que ha perdido la perspectiva de costes y beneficios. Este conocimiento es fundamental: la suma de ausencia de cálculo de riesgo y mucho 'dinero rápido' puede resultar en un cóctel explosivo (y ruinoso).

Hace algunos años, el medio The Guardian se hacía eco de un artículo publicado por Camelot y Oxford Economics donde se estudiaba en qué invertían el dinero los ganadores de la lotería. Aunque fuese en Reino Unido, parece que la principal preocupación de la clase media tras recibir un premio importante es la misma tanto allí como en España: adquirir una vivienda en propiedad.

La mansión de Manresa de Rauw Alejandro

Una vez que se ha 'asegurado el techo', normalmente se suele destinar otra parte importante a la inversión en activos financieros, de cara a asegurarse un futuro para ellos mismos y para sus hijos. Desde el Banco Santander advierten que para no acabar arruinado tras cobrar 'El Gordo' resulta fundamental educarse en finanzas y mantener un plan a largo plazo, sin gastarlo todo de golpe.

Además, la entidad español también aconsejaba no cambiar radicalmente de estilo de vida, ya que tener el dinero de la Lotería es algo puntual y no un ingreso recurrente, por lo que no se debe derrochar. El famoso estribillo de la canción de Nuestro Pequeño Mundo diga "Si yo fuera rico / Dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi du / Viviría siempre muy feliz sin tener que trabajar, ¡ay!". Sin embargo, lo que más se recomienda es continuar trabajando, aunque sea con una reducción de jornada.

Otro estudio compartido por CaixaBank explicaba que los primeros desembolsos de dinero tras ganar 'El Gordo' suelen ser: saldar deudas, adquirir una vivienda e invertir en activos financieros, en ese orden. Los caprichos personales, regalos y demás derroches llegan después, cuando ya se ha asegurado mínimamente el porvenir.