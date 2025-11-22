ChatGPT ya tiene el número que ganará la Lotería de Navidad este año

Hoy en día se usa la Inteligencia Artificial (IA) para cualquier ámbito de la vida, especialmente los más jóvenes. ChatGPT es la IA más utilizada y los usuarios entran diariamente para hacer todo tipo de consultas, desde aspectos básicos de casa hasta trabajos escolares o incluso consultas psicológicas. Es su asistente y también su confesor, pero en ocasiones se pide a la máquina más de lo que está en sus capacidades.

El próximo 22 de diciembre, como es tradición, se celebra en España el Sorteo Extraordinario de Navidad, el más popular de nuestro país. Este 2025 se repartirán 2.772 millones de euros en premios, unos 70 millones más que en la edición previa ya que este año, pese a que los premios son los mismos,cada uno de los 100.000 números del bombo cuenta ahora con 1.980 décimos disponibles, frente a los 1.930 de 2024.

La cuestión es hacerse con el tan ansiado décimo para poder salir de los apuros del día a día o incluso alcanzar la libertad financiera. Todo el mundo quiere acertarlo y algunas personas como Benita, antes Maestro Joao, se atreven a anticipar el número que será premiado. Sin embargo, cada vez es más habitual que ese número se le pregunte a la Inteligencia Artificial, que también revela su posible ganador del Gordo de la Lotería de Navidad.

Este es el número que ganará la Lotería de Navidad en 2025, según ChatGPT

Muchos usuarios acuden a ChatGPT para intentar conseguir lo imposible, predecir el número ganador de la Lotería de Navidad. Al preguntar a esta IA, la respuesta es que no es posible predecir qué número resultará premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 del 22 de diciembre de 2025 porque cada uno de los 100 000 números tiene exactamente la misma probabilidad de salir. La IA incide en su explicación: "Todos los números, del 00000 al 99999, tienen exactamente la misma probabilidad de salir. Eso significa que ninguno destaca por encima del resto: todos tienen la misma opción, 1 entre 100.000".

Sin embargo, insistiendo varias veces acaba diciendo un número. En el caso de la Lotería de Navidadde 2025 es el 20640. Dice este número aludiendo a que el 15640 se cantó en el año 1956 y 1978 y el número 20297 salió premiado en 1903 y 2006. Hace una mezcla con la terminación del primero y el inicio del segundo. Muchos jugadores se lanzan a comprar estos números, pero no hay ninguna base real de que vaya a ser el ganador.

De hecho, el propio ChatGPT insiste en que el sorteo es completamente aleatorio y las bolas están diseñadas para que ninguna tenga ventaja física ni estadística sobre las demás. Para todos aquellos que confíen en la IA, este número está disponible en las siguientes administraciones: Barcelona, paseo Valldaura 150; Campohermoso, avenida de las Negras 5; Cáceres, avenida de España 25; Gáldar, Capitán Quesada 11; Talavera de la Reina, avenida de Pío XII 1 Bis.

Estos son los patrones más repetidos

Aunque es algo aleatorio, hay algunos datos curiosos como que el dígito más frecuente al final de los números ganadores ha sido el 5, con 32 apariciones a lo largo de la historia del sorteo. Le siguen el 4 y el 6, con 27 apariciones cada uno. También hay otros patrones que se repiten, aunque no significan nada de cara al próximo sorteo:

Combinaciones repetidas: algunos números que han recibido premios menores en años anteriores a veces se repiten en esos mismos premios, pero nunca llegan a ser el Gordo.

algunos números que han recibido premios menores en años anteriores a veces se repiten en esos mismos premios, pero nunca llegan a ser el Gordo. Números bajos: los números más pequeños, cercanos al inicio del rango (por ejemplo, del 00000 al 10000), suelen aparecer más a menudo en los primeros premios secundarios, aunque no garantizan nada.

los números más pequeños, cercanos al inicio del rango (por ejemplo, del 00000 al 10000), suelen aparecer más a menudo en los primeros premios secundarios, aunque no garantizan nada. Distribución general: al revisar todos los números que han sido premiados, no se observa un patrón claro que favorezca a unos sobre otros, así que, al final, cada número tiene prácticamente la misma probabilidad de ser elegido en cualquier sorteo.

Sorteo de la lotería de Navidad. Premio Gordo cantado en falso . @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

¿Por qué la IA no puede predecir el ganador?

"La lotería es un sorteo con una naturaleza completamente aleatoria y cada número tiene las mismas probabilidades de ser premiado cada año, por lo que no existen trucos ni patrones matemáticos ni estadísticas válidas que permitan predecir cuál será el próximo Gordo de Navidad", puntualizó la matemática Anabel Forte. No son solo los expertos en la materia, el propio ChatGPT explica el motivo por el que no puede acertar a través de seis premisas principales: