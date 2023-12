¿Existe la suerte en la Lotería de Navidad? Esto dice la ciencia

Expertos en matemáticas desconfían de la suerte y optan por no participar en la Lotería, considerando que las probabilidades no justifican la inversión. Richard Wiseman, psicólogo e investigador, argumenta que la suerte no es algo que simplemente sucede, sino algo que se genera. A pesar de esta perspectiva, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la mentalidad y la actitud positiva no afectan las probabilidades, ya que todos los números tienen la misma posibilidad de salir premiados.

Según Kit Yates, profesor de matemáticas, la suerte se origina de la combinación entre oportunidad y preparación. En el caso del sorteo navideño, la única manera de aumentar las posibilidades es adquirir múltiples décimos, sin que existan administraciones más o menos afortunadas. Las coincidencias pueden ocurrir, pero no implican una fuerza misteriosa.

En esta edición del sorteo, solo el 12% de los participantes recibirá algún premio y la probabilidad de ganar 'El Gordo' es de solo una entre 100.000. En el ámbito cuántico, la noción de azar toma una forma diferente. En 2010, un equipo internacional de científicos, liderado por Antonio Acín, generó 42 números verdaderamente aleatorios, desafiando la perspectiva de Einstein y demostrando la existencia del azar a nivel microscópico.

Acín destaca que, en el mundo físico, el azar se manifiesta por nuestra falta de conocimiento, pero en la física cuántica, el azar es real. Este avance tiene aplicaciones prácticas en criptografía y seguridad, generando números aleatorios auténticos.