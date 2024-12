Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad: ¿siempre se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid?

No es baladí recordar lo importante que es en el calendario navideño la celebración del Sorteo de Lotería. No solo por la cantidad de dinero que mueve, que a su vez supone una de las recaudaciones más copiosas del año, sino por el factor social del mismo. Todos necesitamos esa pizca de ilusión que nos aventure a soñar, a crecer. Y es que a veces este impulso nos llega de las cosas más mundanas. Es entonces donde entra en escena el poder de la solidaridad porque, como dice el anuncio, "compartir es extraordinario". Esta frase sirve para explicar como algo tan frío como los juegos de azar resulta tan cercano para la sociedad.

Porque en realidad no es un juego, ni muchísimo menos, es la certeza de saber que no estamos solos en estas fiestas tan traicioneras. La Navidad para muchos es un suplicio por el cual tienen que pasar cada vez que el invierno invade nuestras calles. Sin embargo, gestos como este evento promueven la solidaridad y el respeto hacia el prójimos. El mero hecho de ver como el 22 de diciembre todos los españoles encienden la televisión para encontrar la gloria y finalmente encuentran la felicidad a través de los que verdaderamente gozan de ella, los premiados, es un caso impensable en otros campos.

A fin de cuentas, la tradición y la felicidad van ligadas de la mano y como dicen los más veteranos en este pasatiempo llamado vida: "Si algo funciona no lo cambies". Claro, en este sentido Loterías y Apuestas del Estado ha seguido a rajatabla este mantra, sobre todo en su función estructural. No obstante, hay algunas costumbres que han cambiado con el pasar de los años. Durante sus más de 212 años de historia, la sede donde se llevaba a cabo el sorteo varió de localidad e incluso de Comunidad Autónoma. Pocos saben que las primeras ediciones de este evento no tuvieron lugar en la capital.

El Teatro Real de Madrid: la sede de la Lotería de Navidad

La primera entrega del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad fue celebrada en 1812 en la plaza de San Antonio, Cádiz, coincidiendo con la Constitución. Por aquel entonces el Primer Premio gozaba de un total de 4.000 pesetas. Hoy con esa cantidad no te puedes comprar ni tan siquiera dos décimos. En el año 1814 este evento fue trasladado a Madrid donde ha tenido varias casas. Algunas como la antigua sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Palacio de los Consejos. Durante la Guerra Civil se trasladó a Valencia, Barcelona y Burgos, respectivamente.

Finalmente en 1963 fue trasladado al Salón oficial de la SELAE hasta el año 2010. En el 2012 recaló en la que hoy es su casa, el Teatro Real de Madrid, y, de esta manera, en la actualidad la concebimos como la sede oficial, aunque puede que en futuras ediciones esta ubicación varíe, como ya nos ha demostrado la hemeroteca.

El 22 de diciembre, otra tradición milenaria

El primer sorteo, el celebrado en Cádiz, tuvo lugar un 22 de diciembre para recaudar bienes con fines benéficos. No obstante, la realidad es que no se llegó a oficializar esta fecha hasta el año 1992. En fechas previas a esta, la condición que se evitaba para la celebración del sorteo era que no cayera en domingo, como es el caso de este año. Es por eso que este evento fue celebrado el 21, 22 o 23 de diciembre en relación al calendario anual.