Black Friday 2025: Recopilación de los mejores chollos nacionales de este año

Si se busca el mejor black friday de hoteles en 2025, los pasos son sencillos: anticiparse y enfocarse en los destinos turísticos con mayores ofertas. La urgencia por hacer reservas durante un periodo limitado será la diferencia entre el ahorro sustancial y no aprovechar dicha oportunidad.

¿Qué es Black Friday y cuándo es en 2025?

El Black Friday es un evento proveniente de Estados Unidos que se celebra el 28 de noviembre, justo antes de terminar la Navidad, y ofrece grandes descuentos. En el panorama de España, su adopción ha ido en aumento, transformándose en un evento de consumo masivo que se ha expandido hasta el sector de turismo, siendo la ventana ideal para conseguir ofertas en reservas de alojamiento y hoteles.

¿Por qué es importante el Black Friday?

El papel del Black Friday 2025 se enfoca en las rebajas en sectores de tecnología, ropa y turismo, logrando que los consumidores puedan ahorrar en sus compras de forma significativa. Se trata del único momento del año en el que se puede disfrutar de la campaña Meliá, una cadena de hoteles reconocida que pondrá grandes descuentos en reservas para alojamientos y hoteles que no volverán hasta el próximo año.

Fechas clave y duración de ofertas en España

Las fechas claves del Black Friday 2025 son el 28 de noviembre, considerado como el día nacional. Pero, una gran cadena de hoteles, conocida como Meliá, también ha aprovechado para lanzar su campaña Meliá, en la que hay descuentos en reservas de hotel de HASTA 45% y va desde el 21 de noviembre hasta el 30 de noviembre.

Ranking definitivo: los mejores chollos del Black Friday 2025

Los descuentos más bajos del año son los que sirven para planificar viajes a futuro, algo que atrae a quienes quieren irse de vacaciones por España o a otro lugar del mundo.

El papel del Black Friday 2025 se enfoca en las rebajas en sectores de tecnología, ropa y turismo. Meliá

¡No pierdas el tiempo y encuentra la forma de hacer una reserva en tu próximo viaje aprovechando los descuentos en hoteles Meliá!

Black Friday en hoteles: la campaña estrella de Meliá

El alojamiento es la sección del Black Friday 2025 que mayor ahorro supone para el bolsillo de los consumidores, y permitirá planificar viajes hasta finales de 2026. El descuento porcentual y la flexibilidad es lo que hacen que sea un evento único que los viajeros inteligentes no deben pasar por alto.

Durante la campaña de Black Friday de Meliá se podrá acceder a descuentos de HASTA 45% entre el 21 y el 30 de noviembre en hoteles seleccionados. Dicha promoción no solamente aplica para hacer reservas en 2025, sino para finales de 2026. Esto significa que se podrán conseguir fechas para temporadas altas, tales como Navidad, Semana Santa o el verano, siendo la anticipación el recurso principal de este evento, además de hacerlo con descuentos incomparables.

La disponibilidad en diferentes hoteles todo incluido se verá reducida cada día, por lo que será necesario estar atento a las reservas desde el día uno que comience la campaña Meliá.

Una ventaja clave del Black Friday 2025 es que se podrán hacer reservas anticipadas en Meliá con total seguridad por medio de sus plataformas de pago que emplean los protocolos de protección necesarios.

Además, hay flexibilidad, es decir, no importa el día elegido para el viaje, si se hace durante el evento se podrán hacer cambios o cancelaciones en la reserva sin coste alguno. También habrá ofertas especiales en los programas de fidelización (según condiciones), siendo el ahorro de HASTA 45% el más importante.

El proceso de reserva el siguiente:

Busca tu destino y fechas

Selecciona la tarifa Black Friday

Aplica la oferta de HASTA 45%

Realiza el pago seguro y recibe confirmación inmediata

¡No dejes pasar las fechas claves y haz una reserva de HASTA 45% de descuento y planifica sin problemas tus próximas vacaciones! ¡Después del 30 de noviembre esta oportunidad ya no estará disponible!

Chollos genéricos por tipología: tecnología, telefonía, hogar

Dejando a los viajes a un lado, el Black Friday 2025 también ofrecerá descuentos en sectores como:

Electrónica. Se podrán ver rebajas en artículos como televisores, móviles, o gadgets de uso diario. Para identificar si los precios son reales habrá que investigar el coste antes del evento y ver si realmente hay un descuento aplicado a los productos disponibles.

Se podrán ver rebajas en artículos como televisores, móviles, o gadgets de uso diario. Para identificar si los precios son reales habrá que investigar el coste antes del evento y ver si realmente hay un descuento aplicado a los productos disponibles. Telefonía. Las ofertas en dispositivos móviles no podrán faltar, por lo que habrá tarifas accesibles en fibra+móvil para quienes quieran fidelizarse a largo plazo.

Las ofertas en dispositivos móviles no podrán faltar, por lo que habrá tarifas accesibles en fibra+móvil para quienes quieran fidelizarse a largo plazo. Hogar. Estarán disponibles robots de cocina, electrodomésticos, sistemas de domótica, aspiración y menaje enfocados en el ahorro energético a largo plazo.

Siempre es recomendable hacer una comparación de condiciones de envío y garantía de cada producto y no hacer compras impulsivas en cada una de estas categorías.

FAQs clave sobre Black Friday 2025

¿Cuándo empieza y termina el Black Friday hotelero?

El Black Friday de Meliá inicia el 21 de noviembre de 2025 y termina el 30 de noviembre de ese mismo año.

¿Cómo aplicar el descuento de HASTA 45% en Meliá?

La máxima oferta de la campaña Meliá de HASTA 45% estará disponible solamente para compras en la web oficial. Para aplicar a la misma será necesario formar parte del programa de recompensas Meliá Rewards.

¿Puedo reservar vacaciones para cualquier fecha en 2026?

Sí, el Black Friday está pensado para hacer reservas en hoteles hasta finales de 2026.

¿La compra es segura? ¿Qué garantías se aplican al pago?

Los pagos se hacen por medio de pasarelas con cifrado SSL en la web de Meliá. Esta cadena de hoteles ofrece garantías tras la reserva, sin embargo, hay que revisar las condiciones que aplican según el hotel y la fecha elegidos para cambios o modificaciones de la tarifa Black Friday 2025.