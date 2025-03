Te contamos el nuevo proyecto de Lorena Durán que está cambiando las reglas del juego en belleza y moda

La modelo sevillana, Lorena Durán, quien ha logrado destacarse como una de las modelos de Victoria's Secret, ha destacado por romper barreras y redefinir los estándares de belleza en el mundo de la moda a nivel mundial, da un nuevo paso en su carrera al convertirse en la nueva embajadora de E'lifexir. La marca líder en España en la categoría de belleza corporal de reductores y anticelulíticos, por cuarto año consecutivo, ha conquistado a consumidoras, expertas en belleza y celebrities, y ahora suma a Lorena como imagen de su filosofía de belleza sin etiquetas.

Para Lorena, el bienestar va más allá de la talla. "No somos números, no queremos que nuestra apariencia defina lo que valemos", reivindica. Esta visión, encaja a la perfección con la de E’lifexir, una marca que no solo apuesta por la innovación cosmética, sino que también impulsa un mensaje de empoderamiento.

Con una rutina que combina deporte, cuidado de la piel y salud mental, la modelo se ha convertido en un referente de de confianza y fuerza. “Me encanta cuidar mi cuerpo y mi energía. Busco sentirme fuerte, plena y feliz”, comparte. Y es precisamente esa visión de la belleza, libre de imposiciones y llena de confianza, la que la ha llevado a ser la nueva imagen de E’lifexir. Porque la belleza real no sigue normas. Se siente. Y, sobre todo, SE NOTA. Y no nos puede gustar más.

Lorena Durán nueva embajadora de E'lifexir. Cortesía

Phergal Laboratorios: Innovación y belleza que empoderan

La nueva imagen de E’lifexir es el fiel reflejo de su esencia: una marca con historia, con más de 25 años en el mercado farmacéutico, que evoluciona constantemente para celebrar la belleza sin etiquetas.

Con más de 40 años de trayectoria, Phergal Laboratorios se ha consolidado como referente en el desarrollo de cosmética de alta calidad, apostando por la innovación y la excelencia galénica. Su equipo de expertos formula y desarrolla productos que cumplen con los más altos estándares de eficacia y calidad. Así nacen tratamientos como los de E’lifexir, donde la biotecnología y los ingredientes naturales se combinan para potenciar la belleza real de cada mujer.