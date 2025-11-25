Sin nómina, sin recibos, sin comisiones: ahorra hasta 240 € al año

Pagar por tener una cuenta corriente sigue siendo habitual en muchos bancos. Comisiones de mantenimiento, administración, tarjetas… que se cargan mes a mes casi sin darte cuenta y que, al final del año, pueden sumar hasta 240 euros por una cuenta. En un contexto en el que la inflación en España ronda el 3% y los precios no dejan de subir, regalar ese dinero al banco es, directamente, pegarle un bocado a la capacidad de ahorro.

“Afortunadamente hay cuentas sin comisiones tanto en la banca tradicional de toda la vida como en la banca digital y las fintech, que permiten tener una cuenta para el día a día sin pagar nada por mantenerla abierta”, explican los expertos del comparador financiero HelpMyCash, quienes, además, destacan que “en muchos casos, ni siquiera obligan a domiciliar la nómina o los recibos para disfrutar de esas ventajas”.

Estas cuentas gratuitas no solo eliminan las comisiones, sino que vienen cargadas de extras: tarjetas de débito sin coste, transferencias e ingresos por Bizum, acceso a miles de cajeros, rentabilidad para los ahorros, promociones en efectivo o incluso regalos tecnológicos.

“En la práctica supone cambiar una cuenta que resta dinero todos los años por otra que suma: ahorras las comisiones y, además, puedes ganar algo más en forma de intereses o bonificaciones”, añaden los expertos de HelpMyCash.

Si se está interesado en decir adiós a las comisiones, HelpMyCash ha seleccionado las mejores cuentas sin coste del momento.

Las mejores cuentas sin comisiones ahora mismo

Una de ellas es la Cuenta Online Sin Comisiones de CaixaBank. Es una cuenta corriente gratuita, sin comisión de mantenimiento, que se puede abrir por Internet en pocos minutos y que incluye una tarjeta de débito sin comisión de emisión ni mantenimiento. Además, permite acceder a un programa de cashback con más de 100 marcas y, si se decide domiciliar la nómina, se puede elegir entre un smartphone Samsung Galaxy S24 FE, un aspirador Dyson o un ingreso directo de hasta 250 euros netos como incentivo de bienvenida.

Otra opción es la Cuenta Nómina de ING. Es una cuenta sin comisiones para clientes que domicilien la nómina, pensión, paro o ingresos recurrentes. Incluye tarjeta de débito y de crédito gratuitas, la posibilidad de abrir hasta dos cuentas adicionales sin coste. A ello se añade que ING ofrece un seguro que permite recuperar el dinero si el pedido no llega o llega defectuoso. Al abrirla se puede contratar también la Cuenta Naranja, con una rentabilidad del 1% TAE para los ahorros.

Otra alternativa dentro de la banca tradicional es la Cuenta Online Santander. Esta cuenta no cobra comisiones de mantenimiento ni exige domiciliar nómina o recibos para ser gratuita. Incluye tarjetas de débito y crédito sin comisión de emisión ni mantenimiento que se pueden utilizar en los más de 30.000 cajeros Santander en todo el mundo. Para quien sí quiera domiciliar la nómina, el banco ofrece un extra muy atractivo: hasta 400 euros brutos de regalo por domiciliar un salario o pensión de al menos 2.500 euros y dos recibos mensuales (300 euros brutos si el importe de la nómina es superior a 600 euros).

Le sigue la Cuenta Digital Remunerada de Bankinter con IBAN español. Se trata de una cuenta online sin comisiones ni nómina obligatoria, que paga hasta un 1,50% TAE sin límite de saldo y sin permanencia. La rentabilidad va por tramos de interés en función del dinero que se mantenga: 1,00% TAE hasta 24.999 euros, 1,25% TAE entre 25.000 y 49.999 euros y 1,50% TAE a partir de 50.000 euros. Ofrece tarjeta de débito gratuita, tarjetas virtuales ilimitadas, transferencias inmediatas sin coste, descuentos en compras y acceso a unos 17.000 cajeros para sacar efectivo.

La Cuenta Remunerada Trade Republic va un paso más allá. Es una cuenta con IBAN español que no cobra comisiones de mantenimiento ni impone condiciones, y que remunera el saldo al 2,02% TAE sin límite de importe. Incluye una tarjeta de débito gratuita con un 1% de cashback en cada pago que se reinvierte en el plan de inversión y es también ideal para viajar: permite sacar dinero gratis en cajeros de todo el mundo y pagar en cualquier divisa sin comisiones.

Por último, la Cuenta Revolut se consolida como una de las cuentas sin comisiones más modernas. Su cuenta estándar ofrece IBAN español, no cobra comisiones de gestión ni mantenimiento y da acceso a una tarjeta gratis muy útil para viajar: se puede pagar en otras divisas con un tipo de cambio competitivo y sacar dinero en cajeros de todo el mundo gratis dentro de los límites del plan contratado. La cuenta también permite acceder a una cuenta de ahorro asociada que remunera al 1,25% TAE, porcentaje que puede subir hasta el 2,27% TAE con el plan Ultra (con un coste de 55 euros al mes o 540 euros si se paga de manera anual).