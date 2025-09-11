Ponte en modo Go Fit Go Firm: cuatro productos de venta en farmacia que triunfan entre nuestras celebrities

La vuelta a la rutina después del verano es el momento perfecto para retomar hábitos saludables, cuidar la piel y recuperar la firmeza del cuerpo. Bajo esa premisa, E’lifexir, la firma de Laboratorios Phergal, lanza su nueva campaña Go Fit Go Firm, diseñada para ayudarte a sentirte más fuerte, tonificada y segura que nunca.

Porque estar en forma no solo significa entrenar en el gimnasio: también se trabaja en la piel. Con E’lifexir, el cuidado corporal se convierte en tu mejor aliado para acompañar tu rutina de ejercicio, potenciar los resultados y mantener la piel firme, tersa y visiblemente más tonificada.

E’lifexir: cosmética activa que acompaña tu ritmo

La nueva campaña celebra el movimiento, la constancia y la fuerza interior. A través de fórmulas innovadoras con ingredientes de origen natural y eficacia demostrada, E’lifexir te ayuda a esculpir tu silueta, redefinir contornos y mejorar la textura de la piel.

Cada producto está pensado para trabajar zonas específicas y maximizar los resultados de tu entrenamiento. Desde el abdomen hasta los brazos, pasando por los glúteos y el escote, con resultados que se notan.

Los imprescindibles para ponerte en forma en la vuelta a la rutina

E’lifexir Fitness: tu aliado para tonificar

Go Fit Go Firm. Cortesía

E’lifexir Fitness es el mejor compañero de gym. Ideal para estilizar, definir y tonificar las zonas más rebeldes, su fórmula combina activos como el innovador Firm Up Complex, para reducir la grasa acumulada gracias al Café Verde y la Hierba Mate; Centella Asiática, para reafirmar la piel y otorgarle elasticidad; y Carnitine, para ayudar a tonificar, reduciendo el descolgamiento.

Su composición potencia los resultados de los entrenos, ayudando a quemar grasa mientras se practica deporte, tonificando y definiendo tu figura. Aplícalo antes de entrenar para maximizar su efecto y, después de la ducha, vuelve a extenderlo con un suave masaje circular ascendente sobre las zonas que quieras redefinir.

E’lifexir Vientre Plano: abdomen firme y definido

E’lifexir Vientre Plano Cortesía

Esta crema reductora será tu aliada para presumir de abdomen y cintura tras la vuelta del verano. Se trata de una emulsión reafirmante, que combinándola con ejercicio y una dieta sana y equilibrada, te ayudará a reducir la grasa localizada y a tratar la flacidez de la piel y las estrías. Formulada con Cafeína Vegetal, Bupleurum Chinesis y Escina, ejercen una triple acción quemagrasas; con Coenzima A, acelera la acción reductora, y Extracto de Centella Asiática purificada, reafirma y tonifica, estimula la síntesis de colágeno y mejora la microcirculación.

Su modo de empleo es súper sencillo, tan solo debes aplicarlo dos veces al día, por la mañana y por la noche, extendiéndolo en el sentido de las agujas del reloj y con movimientos circulares hasta su total absorción.

E’lifexir Senobell: escote rejuvenecido

E’lifexir Senobell. Cortesía

Se trata de una leche reafirmante antiedad y tonificante que ayuda a reafirmar tu pecho y escote. Su exclusiva fórmula es la combinación perfecta de activos que actúan a 3 niveles, respetando y restableciendo la estructura celular de la dermis y devolviéndole todo su esplendor natural.

Su fórmula multiactiva contiene péptidos, que aumentan el colágeno; y elastina, que aporta firmeza y energía al tejido, potenciando el volumen y remodelando tu busto, es decir, produce un efecto volumen gracias a las fibras de colágeno y de ácido hialurónico, que ayudan remodelando y elevando. Y si se podía pedir algo más, su complejo antiestrías, con Green Bean Extract, Rutina, y Matrikinas, que favorecen su reparación.

E’lifexir Push Up 10: glúteos elevados y definidos

E’lifexir Push Up 10 Cortesía

Gracias a su fórmula conseguirás potenciar los resultados de los ejercicios específicos para los glúteos, ya que contiene activos tan potentes como la Glaucina, que ayuda a redefinir, elevar y estilizar, favoreciendo además la eliminación de líquidos para un aspecto más firme y tonificado. A ello se suma un exclusivo complejo formulado con extracto seco de Green Bean, que protege las fibras de colágeno y elastina, previniendo la aparición de estrías y mejorando visiblemente la piel ya marcada. Y, para completar su acción, su complejo vegetal venotónico compuesto por Árnica, Ciprés y Sello de Salomón activa la microcirculación, suaviza la celulitis y devuelve a la piel una textura más lisa, firme y luminosa

Da un paso más allá con E’lifexir

La nueva campañaGo Fit Go Firm de E’lifexir no solo te ayuda a cuidar tu cuerpo, sino que convierte el cuidado de la piel en parte de tu entrenamiento. Cada producto potencia tus resultados, refuerza tu rutina y te inspira a sentirte mejor por dentro y por fuera.

Este otoño, es momento de movernos, redefinirnos y brillar con la cosmética activa que marca la diferencia. Descubre E’lifexir y dale a tu piel el cuidado que se merece.

Laboratorios Phergal y la innovación de E’lifexir

Con más de 40 años de experiencia, Laboratorios Phergal es referente en cosmética, salud y bienestar, desarrollando productos innovadores que unen ciencia, eficacia y sostenibilidad. Su compromiso con la investigación y la calidad se refleja en E’lifexir, la línea de cosmética activa que cuida, esculpe y potencia tu piel con fórmulas de alta eficacia y activos de origen natural. Con E’lifexir, Phergal te invita a dar un paso más allá para sentirte bien por dentro y por fuera, acompañándote en cada etapa hacia tu mejor versión.