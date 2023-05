Qué es S.O.S. Rural, el movimiento que ha logrado despertar y unir al sector primario

¿Qué es S.O.S. Rural? ¿Qué defiende? Su aparición está llamando la atención de los partidos políticos, ya que un movimiento similar en Holanda ha derivado en una fuerza política, el BBB (Movimiento Campesino Ciudadano), que arrasó en las elecciones locales en el ámbito rural. La protección del regadío frente a la instalación de placas solares, la defensa de la soberanía alimentaria o la necesidad de un plan hidrológico son algunas de sus demandas.

S.O.S. Rural es un movimiento nacional que une a centenares de organizaciones de toda España y cuyo objetivo es poner en valor la actividad productiva y social del medio rural. Es una organización apartidista, que no apolítica, que reivindica las actividades del mundo rural, como la agricultura, ganadería, pesca y, en general, todas las que se generan alrededor de ellas y a otros muchos sectores adyacentes (logística, energía, cultura, turismo, gastronomía…). Todo ello contribuye de forma decisiva a fijar población y a hacer una economía productiva necesaria para garantizar la seguridad alimentaria y, por tanto, a fomentar la vida y el futuro en las áreas no urbanas de España.

Uno de los objetivos principales de S.O.S. Rural es restaurar el equilibrio entre el ámbito rural y la ciudad y fomentar la conciliación entre ambos mundos, dando a conocer la actividad en los pueblos. Por ello, uno de sus lemas es “Descubre y protege tu tierra”, una invitación sosegada y pedagógica a la sociedad civil urbana para que conozca la actividad de millones de españoles, de todas las Comunidades Autónomas, que se ganan la vida en los pueblos de toda España, y las aportaciones imprescindibles que hacen a la vida cotidiana de la ciudad.

Razones de su creación

Actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, el turismo rural, la cetrería, la artesanía y muchas otras suponen una contribución económica y social para el conjunto de España que deben ser consideradas esenciales y prioritarias en la elaboración de políticas públicas, según S.O.S. Rural. De nada sirve definir el futuro económico del país si no se tiene en cuenta la actividad económica del mundo rural. Sin las actividades del mundo rural, no hay autonomía alimenticia, no hay preservación de nuestras tradiciones y orígenes, no hay protección efectiva del medio ambiente y no hay sostenibilidad posible.

El mundo rural emplea a más de 2.412.400 personas, según el último informe del Comité Económico y Social de España, y su actividad económica comprende nada menos que el 85% del territorio español. Más de 7,5 millones de personas viven en la actualidad en poblaciones rurales y, pese a ello, estas áreas siguen siendo las más olvidadas de cualquier política pública.

S.O.S. Rural nace para unir a todas las asociaciones y organizaciones del mundo rural bajo un mismo lema: la defensa y promoción de todos los actores y actividades de nuestro ámbito económico y vital. Detecta S.O.S. Rural detecta una notable falta de conocimiento entre los responsables políticos de los problemas reales que afectan a millones de familias que viven fuera de las ciudades. Por esta razón, la organización protegerá en la política nacional y local los intereses de los ciudadanos del mundo rural.

El movimiento promueve la sostenibilidad en las actividades del mundo rural, defiende la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida en el campo. También, un trato justo a los productores en el mercado y ante las políticas gubernamentales.

Además, defiende a los ciudadanos del mundo rural frente a los grandes movimientos especulativos de multinacionales y fondos de inversión, que utilizan estrategias de presión para devaluar las tierras rurales y lucrarse, arruinando a los ciudadanos y actividades del mundo rural, y que, con la falsa bandera del ecologismo, instalan enormes extensiones de plantas fotovoltaicas, molinos eólicos y otras iniciativas con un claro impacto ambiental en el paisaje, las tierras de cultivo y en el modo de vida natural de los ciudadanos del medio rural. Los grandes contra los pequeños. S.O.S. Rural será muy activa en su labor de informar a los españoles que viven en las ciudades de esta presión que productores de infinidad de comarcas están sufriendo por parte de los especuladores.

El movimiento se declara medioambientalista y estimula la pesca, la agricultura y la ganadería sostenibles y las energías alternativas. Siempre y cuando los agricultores no sean sometidos a legislaciones y presiones para que abandonen sus tierras y se conviertan en unos campos de cristal que bien podrían ubicarse en zonas baldías o en terrenos de titularidad pública sin uso.

Desde S.O.S. Rural defienden las políticas que promuevan la autosuficiencia en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en España. Se trata de un factor determinante para que nuestros mercados y supermercados estén siempre bien surtidos de alimentos frescos de calidad y a un precio para todas las familias.

En este sentido, quiere concienciar a los españoles que desconocen el actual declive de la agricultura, pesca y ganadería que está afectando a día de hoy, de forma directa a sus bolsillos. De continuar esta deriva, la menor oferta de productos frescos en el mercado y la consiguiente necesidad de importarlos de otros países provocará que muchos de ellos tengan precios imposibles para buena parte de los españoles.

Este es un asunto central en el objetivo de concienciación de S.O.S. Rural. Porque la demonización de la agricultura conduce al desabastecimiento, los precios altos y el despoblamiento y abandono de las comarcas.

Las reivindicaciones

Proteger el mundo rural con un marco regulatorio que defienda la economía rural de forma integral

Uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos y prohibición por ley de cualquier otro uso industrial que lo sustituya en las tierras de regadío.

Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

El cumplimiento íntegro de la ley de Cadena Alimentaria. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de los alimentos y de los productos necesarios para la cadena de suministro agrícola, especialmente los fertilizantes. A pesar de que las normas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria son recientes, no responden suficientemente a los problemas del campo. Es la economía rural la que soporta, junto a los consumidores, las subidas de precio que amenazan la subsistencia de nuestros agricultores y ganaderos.

Potenciar la ganadería y la cría de pequeños animales.

Realizar un “análisis de impacto social, económico y ambiental del medio rural” antes de llevar a cabo iniciativas legislativas en la España Rural, ya de por sí vaciada.

Mejorar la gestión del agua mediante la revisión del marco regulatorio y el establecimiento de un Plan Hidrológico Nacional

Ha fracasado la Directiva Marco del Agua publicada en el 2000, que requiere que España invirtiera para conseguir ríos, lagos, estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas limpias y sanas. Sin embargo, más de veinte años después, nuestras aguas siguen contaminadas, como ejemplifica el caso del Mar Menor, cuyo plan de recuperación y protección es incumplido por las autoridades. Aún es peor: se acusa al mundo rural de la contaminación de las aguas de forma ilegítima mientras se omite deliberadamente el impacto de los vertidos de aguas urbanas y los desbordes del alcantarillado público en la contaminación del agua.

La falta de una infraestructura de aguas pública que funcione para evitar la contaminación es un mal que afecta a todo el país, y por ello necesitamos un Plan Hidrológico Nacional que garantice el abastecimiento y la distribución del agua en todo el territorio. Pedimos una Política Hidrológica que favorezca el desarrollo socioeconómico y agroalimentario, que respete los regadíos y garantice los caudales trasvasables. Un Plan Hidrológico con criterios técnicos, no políticos, y basado en el principio de solidaridad.

Defender la agricultura frente a la competencia desleal de terceros países

Carece de todo sentido restringir la agricultura mediante normas cada vez más estrictas mientras se importan productos agrícolas de regiones fuera de la Unión Europea con normas menos estrictas. Por un lado, se somete a los agricultores y ganaderos europeos a una hiper-regulación injustificada que amenaza la viabilidad de la vida en el campo. Por otro lado, se alcanzan acuerdos comerciales con terceros países que son potencias agrícolas y que no responden a ningún estándar medioambiental. Una contradicción que, de paso, liquida nuestro sector primario.

Plan Nacional contra la España Vaciada

Transporte. La infraestructura es uno de los elementos fundamentales para la protección de la sociedad rural. Hay que dotar a los transportistas de alimentos de garantías de precios dignos para que puedan conectar el mundo rural con las ciudades.

Digitalización. La vitalidad de nuestras comunidades locales dependerá completamente del acceso a banda ancha rápida. Una conexión de banda ancha segura y rápida es crucial para la vida rural, para acceder a los servicios públicos y poder aprovechar las posibilidades de la digitalización

Trabajo y emprendimiento. Uno de los objetivos prioritarios de la política rural debe ser la capacidad de las zonas rurales para aprovechar las condiciones para el emprendimiento; el empleo debe ser sostenible a largo plazo. Dentro del empleo, se deben fomentar medidas para mejorar las condiciones de la profesión del ingeniero técnico agrícola y del ingeniero agrónomo. La labor de este colectivo ha sido y será el de soporte técnico a los agricultores para ayudar a implementar nuevas herramientas y tecnologías que favorecen la compatibilidad de la actividad agrícola y el entorno.

Convocatoria de manifestación para el 14 de mayo. SOS Rural

Defender la pesca y caza tradicionales dentro de las estrategias de biodiversidad

La legislación debe evitar la instrumentalización ecologista y la imposición de medidas restrictivas sobre los usos y aprovechamientos en la naturaleza. Al contrario, el nuevo marco regulatorio debe estar basado en un ecologismo científico, fundamentado en el rigor y consenso científico en todas las decisiones que afectan al mundo rural. Debe existir igualdad de representatividad y legitimidad en la interlocución con las instituciones europeas que las dispensadas a movimientos y organizaciones ecologistas.

