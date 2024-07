Remock: la seguridad de tú hogar más allá de las alarmas

En este contexto, la relevancia de tener una cerradura invisible instalada en tu hogar se convierte en algo crucial. Las cerraduras invisibles Remock, diseñadas específicamente para ser antiokupas y antiladrones, ofrecen una protección superior que las alarmas por sí solas no pueden proporcionar. A diferencia de una alarma que te avisa cuando el intruso ya está en tu domicilio, nuestras cerraduras proporcionan una barrera virtualmente no visible para impedir que entren en el hogar.

Una revolución en la seguridad del hogar

La seguridad ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos han desarrollado diversos mecanismos para proteger sus pertenencias y garantizar su tranquilidad. Hoy, nuestra cerradura invisible de seguridad se presenta como la última innovación en este campo, ofreciendo una defensa robusta contra robos y ocupaciones ilegales (okupas).

Inseguridad actual: Una preocupación constante

En los tiempos actuales, la inseguridad se ha convertido en un problema significativo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los robos a viviendas y las okupaciones ilegales han aumentado de manera alarmante, dejando a muchas familias preocupadas por la seguridad de sus hogares. Las estadísticas muestran un incremento en los delitos de allanamiento de morada y robos en propiedades privadas, lo que subraya la necesidad de soluciones de seguridad más avanzadas y eficaces.

La okupación, en particular, ha ganado notoriedad en los últimos años. Este fenómeno no solo representa una pérdida material, sino también un desafío legal y emocional para los propietarios. Desalojar a los okupas una vez que se han instalado puede ser un proceso largo y complicado, dejando a los propietarios en una situación vulnerable y desesperada. Es en este contexto donde nuestra cerradura invisible se destaca como una solución crucial para proteger su hogar y su paz mental.

Pioneros en cerraduras invisibles

Remock fue pionera en el desarrollo de cerraduras invisibles y sigue siendo la número 1 en materia de seguridad. Con una visión clara de los desafíos de seguridad contemporáneos, introdujimos la primera cerradura invisible en el mercado hace más de una década. Desde entonces, hemos liderado el mercado con productos innovadores que han transformado la seguridad del hogar. La idea es sencilla pero poderosa: si no se puede ver, no se puede atacar. Nuestras cerraduras invisibles no son visibles desde el exterior, lo que dificulta enormemente su manipulación por parte de intrusos.

Contra robos y okupas: un escudo invisible

El fenómeno de los okupas ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en grandes ciudades donde el acceso a la vivienda es limitado. Las cerraduras tradicionales pueden ser vulnerables a técnicas que permiten su apertura sin necesidad de llaves, facilitando la entrada de okupas. Nuestra cerradura invisible, al no ser detectable a simple vista, ofrece una solución eficaz para evitar este tipo de situaciones.

La compañía ofrece cerraduras invisibles que dificultan o impiden el acceso a las viviendas a los ladrones y okupas

Características de la cerradura invisible Remock

1. Seguridad reforzada: Al no ser visible, nuestra cerradura invisible elimina el riesgo de ser forzada o manipulada desde el exterior. Esto la hace especialmente efectiva contra métodos de entrada como el bumping o el ganzuado.

2. Control remoto y automatización: Nuestra cerradura invisible puede ser controlada a través de una aplicación móvil, lo que permite al usuario abrir y cerrar la puerta a distancia. Esto añade una capa extra de comodidad y control.

3. Impenetrabilidad garantizada: Nuestra cerradura bloquea de manera efectiva los intentos de manipulación. Su tecnología avanzada asegura que cualquier intento de entrada no autorizado sea frustrado, proporcionando una barrera infranqueable contra intrusos.

4. Fácil instalación: A pesar de su avanzada tecnología, nuestra cerradura invisible es fácil de instalar. No requiere modificaciones extensivas en la estructura de la puerta, lo que facilita su implementación en cualquier tipo de vivienda.

Innovación constante en seguridad

Nuestra empresa ha mantenido un firme compromiso con la innovación y la calidad desde el lanzamiento de nuestra primera cerradura invisible. A lo largo de los años, hemos desarrollado y mejorado continuamente nuestras cerraduras para asegurar que siempre ofrezcan el máximo nivel de protección y comodidad.

Cerraduras invisibles PRO vs ONE: puntos en común y diferencias

Estas dos cerraduras invisibles de Remock tienen varios nexos en común y algunas diferencias.

Los primeros son:

1. Imperceptibles: sin elementos visibles desde el exterior, antiganzuado, antibumping lo que proporciona una barrera efectiva contra los intentos de robos y okupaciones.

2. Apertura y cierre con mando a distancia. Un total de 4 mandos con los que podrás controlar las cerraduras que quieras (en caso de tener más en la misma o en distintas puertas), en las que podrás asociar un máximo de 16 mandos en cada una de ellas.

3. Instalación con tornillos o por adhesivo para el caso de puertas de cristal.

4. Recomendado para ser segunda cerradura proporcionando una seguridad total.

5. Diferentes tipos de conexión con accesorios.

6. Instalación rápida y fácil con uso exclusivo para interiores.

7. El sistema inteligente de la cerradura avisará con antelación del agotamiento de las pilas.

En cuanto a las diferencias, destaca el sistema exclusivo de doble motor. La cerradura invisible PRO cuenta con un sistema de apertura redundante que se puede accionar a través de un botón situado en el mando a distancia, en caso de que haya cualquier incidencia, normalmente posibles dilataciones o rozamientos en las puertas, y no se pudiera abrir la cerradura de manera normal. Presionando ese botón se activa el segundo motor que acciona el mecanismo de apertura principal y libera el bloqueo.

Por su parte, la cerradura Remock ONE cuenta con un sistema táctil de apertura y cierre. En la versión PRO no existe, sin embargo, esta cuenta con un botón de apertura instalado en la misma.

Ambas cerraduras son compatibles con cualquier puerta de vivienda, oficina, trastero, ventana, autocaravana, furgoneta, etc. Asimismo, son compatibles con los productos Remock MAGIC y Remock CODE. Sin embargo, la versión PRO es la única compatible con el accesorio NET, el cual permite controlar la cerradura desde cualquier parte del mundo a través de una app. Podrás generar autorizaciones temporales para invitados o inquilinos, o simplemente abrir y cerrar con tu Smartphone.

remock.io