Siente la cultura coreana en tu piel con estos 4 lanzamientos de venta en farmacia

La belleza coreana ha convertido el cuidado facial en un arte: gestos y rituales precisos, texturas sensoriales y una conexión profunda entre la piel y el bienestar interior. Inspirada en esa filosofía, Atashi presenta cuatro nuevos lanzamientos de su línea K-Bioferment para conseguir una piel luminosa, equilibrada y joven al instante.

Esta línea se compone de cuatro productos esenciales que reinterpretan los pasos fundamentales del ritual coreano: el Agua Micelar Blemish Relief, el Tónico Facial Skin Vitality Toner, el Advanced Primer Instant Blur Cover Up y el Contorno de Ojos Instant Blur Magic Eyes. Cuatro fórmulas que limpian, tonifican, preparan y corrigen, dejando una piel más uniforme y radiante desde el primer uso.

Con esta misma visión de cuidado especializado y consciente de la mujer, la marca ha desarrollado el Código Atashi, una guía que se aleja de las clasificaciones tradicionales – piel seca, grasa o mixta- para ofrecer una experiencia mucho más personalizada. Un método que entiende la piel desde los momentos y estilos de vida de cada mujer, adaptándose a su esencia.

La doble limpieza: el secreto mejor guardado de la belleza coreana

Como dicta la cultura coreana del cuidado facial, la base de toda rutina está en realizar una limpieza en dos pasos: primero purificar, después equilibrar. Por eso, Atashi nos presenta su doble limpieza, inspirada en este ritual milenario, para preparar la piel antes de cualquier tratamiento.

Agua Micelar Blemish Relief K-Biofermen Cortesía

1. Agua Micelar Blemish Relief K-Bioferment: pureza y calma para pieles sensibles

El primer paso del ritual coreano de Atashi es este agua micelar calmante que limpia eficazmente sin irritar. Enriquecida con Extracto Purificado de Centella Asiática, que mejora la luminosidad y favorece la producción de colágeno y elastina, mientras que la Niacinamida regula el exceso de sebo -previniendo la aparición de miliums-, unifica el tono y contribuye a la elasticidad. Además, contiene Ecoskin®, un complejo de pre/pro/postbiótico y alpha-glucan oligosacáride que aporta defensas biológicas, nutre y suaviza la piel, junto con el Extracto de Té Blanco y Agua Orgánica de Limón y Arroz, ricos en teína y antioxidantes, que hidratan, revitalizan y aportan energía.

El resultado es una piel limpia, hidratada y equilibrada, libre de impurezas y preparada para recibir los tratamientos posteriores. Tan suave, tan eficaz, que no querrás terminar tu día (ni empezar tu mañana) sin él.

2. Tónico Facial Skin Vitality Toner K-Bioferment: equilibrio y energía al instante

Tras la limpieza, llega el momento de devolver el equilibrio a la piel. Este tónico facial calmante prepara la piel para absorber al máximo los beneficios de la rutina K-beauty. Igual que el agua micelar de la línea, contiene Extracto Purificado de Centella Asiática, Niacinamida y Ecoskin®, que mejoran la luminosidad, unifican el tono y fortalecen la barrera cutánea, junto con Té Blanco y Aguas Orgánicas de Limón y Arroz, que aportan hidratación, energía y vitalidad a la piel.

Cultura coreana en tu piel: prepara tu rostro como un lienzo perfecto

Tras la doble limpieza, toca hacer de tu piel una base impecable. Y Atashi lo hace fácil con sus dos novedades (primer y corrector) inspirados en la cultura coreana, dos aliados que suavizan, iluminan y preparan el rostro para verse -y sentirse- impecable.

Advanced Primer Instant Blur Cover Up K-Bioferment Cortesía

3. Advanced Primer Instant Blur Cover Up K-Bioferment: piel perfecta y joven al instante

Antes de aplicar este primer, la piel debe estar bien hidratada. Aplica tras tu hidratante habitual -como la K-Bioferment Therapy Cream, uno de los best sellers de la firma que ya nos ha enamorado-, convirtiéndose así en un auténtico aliado para transformar la piel desde el primer gesto.

El paso más transformador del ritual coreano según Atashi. Este primer reúne los ingredientes más destacados de la cosmética coreana para lograr una piel luminosa, firme y equilibrada:

Micropigmentos iluminadores dermofarmacéuticos: aportan una luz inmediata y un acabado uniforme.

aportan una luz inmediata y un acabado uniforme. Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi): estimula la vitalidad celular y mejora la elasticidad de la piel.

estimula la vitalidad celular y mejora la elasticidad de la piel. Centella asiática: regenera, calma y suaviza, ideal para pieles sensibles o fatigadas.

regenera, calma y suaviza, ideal para pieles sensibles o fatigadas. Ectoína: protege frente al daño ambiental y refuerza la barrera cutánea.

protege frente al daño ambiental y refuerza la barrera cutánea. Biofermentos y skin boosters: ofrecen una acción antioxidante y energizante para un aspecto rejuvenecido.

¡El resultado es un verdadero efecto Flash Young Skin! Disponible en dos versiones -Lite, para un acabado más natural, y Luxe, para quienes buscan el efecto 100 % Pearl Skin-.

La experiencia de quienes lo prueban lo respalda: el 95 % nota cómo la piel se luce luminosa y radiante al instante, además de suavizar, difuminar y alisar poros*. Su textura envolvente aporta una sensación de confort inmediato, incluso en las pieles más sensibles. Además, el 75 % asegura que el maquillaje permanece impecable durante horas*, conservando ese aspecto fresco, natural y radiante que define una piel cuidada y luminosa.

Contorno de Ojos Instant Blur Magic Eyes K-Bioferment Cortesía

4. Contorno de Ojos Instant Blur Magic Eyes K-Bioferment: mirada fresca y descansada

El K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes transforma la mirada desde la primera aplicación. Este contorno de ojos es un tratamiento corrector energético y antiedad reduce bolsas, ojeras y signos de fatiga, aportando un efecto uplifting inmediato que tensa el párpado, ilumina la zona y devuelve un aspecto descansado y rejuvenecido al instante.

Su fórmula combina lo mejor de la cosmética coreana con activos dermofarmacéuticos de alto rendimiento: X-Melt®, una innovadora combinación, donde destaca la cafeína estimulando la circulación linfática para reducir bolsas y ojeras oscuras, descongestionando la mirada. La Niacinamida unifica el tono, difumina arrugas, mejora la elasticidad y previene la aparición de miliums, aportando un contorno más liso y luminoso.

El extracto purificado de Centella Asiática que mejora la luminosidad y favorece la producción de colágeno y elastina. Los Micropigmentos iluminadores, con su tono asalmonado, neutralizan las sombras, aportan frescura y vitalidad y devuelven luz al instante.Por último, los Biofermentos y Skin Boosters, fortalecen la barrera cutánea y aportan un efecto rejuvenecedor progresivo.

El resultado: una mirada más firme, luminosa y descansada. El 100 % de las usuarias observa una reducción visible de las ojeras oscuras**, el 95 % experimenta una piel más tersa y tonificada desde la primera aplicación**, y el 85 % nota un efecto uplifting inmediato.

Un gesto sencillo que se convierte en imprescindible cada mañana, para despertar la mirada con un toque de frescor, energía y juventud.

Phergal Laboratorios: 40 años de innovación y belleza consciente

Con más de cuatro décadas de investigación dermocosmética, Phergal Laboratorios reafirma su compromiso con la belleza consciente y la sostenibilidad. Su trabajo une ciencia, naturaleza y bienestar para crear fórmulas puras y eficaces que respetan la piel y el entorno.

La línea Atashi Instant Beauty K-Bioferment representa esa nueva generación de cosmética que une tradición coreana y biotecnología avanzada para transformar la piel desde el primer uso. Una rutina que no solo embellece, sino que reconecta con el placer del autocuidado.

*Eficacia y autoevaluación en 20 voluntarias bajo control dermatológico. TU 2024-150, TU2025-149.

** Eficacia y autoevaluación en 20 voluntarias bajo control dermatológico. TU 2024-148.

[1] TU 2024-022