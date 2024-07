Soy editora de belleza y esta es mi rutina antioxidante favorita para frenar el fotoenvejecimiento

El verano, las vacaciones, las horas de playa... Pero no nos olvidamos de lo importante, nuestra rutina de 'skin care' para cuidarnos. Porque aunque en estos meses dejamos a un lado el día a día, y el trabajo, lo que no podemos dejar a un lado es nuestra rutina de belleza diaria. Y como redactoras de belleza, hoy os venimos a contar nuestros dos productos imprescindibles durante todo el año para frenar el fotoenvejecimiento y tener una piel radiante y protegida, ya sea en los meses de más calor como en los de frío. Pero lo que está claro es que siempre van con nosotras en nuestro neceser de viaje. Atashi Cellular Cosmetics, de Phergal Laboratorios, ofrece una línea antioxidante que combina la innovación biotecnológica con extractos naturales, y nosotras no podemos dejar de utilizar su sérum y crema de día. Hablamos de Atashi Suero Alta Potencia Sublime Booster Vitamina C Plus y Atashi Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15 que nosotras hemos comprado en nuestra farmacia de confianza, pero que también puedes comprar en la web de la marca española o en parafarmacias del Corte Inglés.

¿Preparada para descubrir la rutina antioxidante para frenar el fotoenvejecimiento y tener una piel radiante en tan solo dos pasos? ¡Toma nota!

Atashi Suero Alta Potencia Sublime Booster Vitamina C Plus (rebajado en su web a 42,20 euros)

Nuestra rutina de día siempre empieza con el suero de Atashi de la línea Antiox, un tratamiento con “efecto buena cara” de inmediato que reduce la hiperpigmentación e ilumina la piel, disminuye arrugas y calma las rojeces, gracias a la Vitamina C Plus. Su fórmula ultraconcentrada frena el envejecimiento, recarga las defensas y repara los claüos producidos por agentes externos. Todo esto es posible gracias a las células madre vegetales de Uva Negra de Borgoña y de Arándano Rojo, que también hace que nuestra piel no se resienta de los radicales libres y ayuda a frenar el fotoenvejecimiento; además, este suero contiene Extracto de Granada lo que hace que sea ideal para las pieles sensibles, reactivas y con tendencia atópica. Pero no solo eso, gracias a los Polisacáridos F conseguimos aumentar la longevidad de las células al aplicarlo en nuestro rostro.

Atashi Antiox Suero Alta Potencia Sublime Booster. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? Por la mañana, inicia tu rutina de cuidado de la piel con una limpieza completa del rostro y el cuello, después, aplica unas gotas del suero en la palma de la mano. Con la yema de los dedos, da ligeros golpecitos sobre la cara y el cuello para fomentar una absorción total del producto.

Atashi Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15 (rebajado en su web a 33,92 euros)

Como segundo paso en nuestra rutina y después del suero, aplicamos la crema de día de Atashi de la línea Antioxidante. Se trata de una crema hidratante SPF15 especialmente creada para proteger la piel frente los efectos nocivos de las radiaciones y la polución diaria, por eso no la podemos dejar de usar en verano. Todo ello gracias a su composición con células nativas de Uva Negra de Borgoña y Arándano Rojo, además del Extracto de Granada que hace que esta crema sea para perfecta para todas aquellas que tenemos la piel sensible, reactiva y con tendencia atópica. También contiene Ácido Hialurónico que aporta hidratación y suavidad a la piel, Creatina, Polisacáridos F, activos de Semillas de Jojoba y Mimosa y Vitamina E que, además de proteger nuestra piel de los radicales libres, mejora la luminosidad y disminuye las arrugas.

Atashi Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15. Atashi Celullar Cosmetics

¿Cómo aplicarla? Aplicar por la mañana en rostro, cuello y escote tras el sérum.

Una rutina de belleza que nosotras utilizamos por las mañanas durante el verano y que no nos olvidamos de añadir a nuestro neceser de viaje porque es de lo más sencilla y efectiva. O lo que es lo mismo, con tan solo estos dos productos de Atashi Cellular Cosmetics conseguirás mantener la piel radiante y protegida del fotoenvejecimiento. ¿Te apuntas a sumarte a nuestra rutina de belleza?

Phergal Laboratorios, 40 años a tu lado

Phergal Laboratorios celebra 40 años liderando el campo de la dermocosmética farmacéutica en España, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, por eso se ha convertido en imprescindible de las rutinas de belleza de las editoras de belleza, y nuestras celebreties favoritas. Una larga trayectoria avalada por sus resultados y por la confianza de las consumidoras. Atashi Cellular Cosmetics pertenece al grupo de Phergal Laboratorios, y los resultados de sus productos siempre están garantizados junto a su calidad.