BMW anuncia que la saga M tendrá su obra maestra eléctrica

Todavía no hay una fecha oficial para su presentación, así que BMW tiene 11 meses y algo de cambio para trabajar. Los últimos informes sugieren que el coche será una versión M Performance del próximo i4. BMW aún no ha dado un nombre a este vehículo, por lo que no tenemos del todo claro cómo se llamará. La versión M Performance con motor de gasolina del Serie 4 es el M440i. Mi4 era una agencia de inteligencia británica, y i4 M denotaría un modelo full-M como el X4 M o el X5 M. Todavía no esperamos un coche eléctrico totalmente M, pero seguro que BMW está trabajando en ello.

Se rumorea que la potencia vendrá de un par de motores eléctricos que producen más de 500 caballos combinados. El M440i alcanza los 100 km/h en sólo 4,3 segundos con 382 CV, así que sospechamos que este coche eléctrico podría estar más en línea con el M4 completo en términos de aceleración (4,1 segundos).

Además del coche eléctrico M Performance, Flasch se ha burlado de que 2022 será un año emocionante de M para celebrar los 50 años de existencia. Sí, la división M de BMW se fundó en 1972. Flasch dice que hay que esperar “un año lleno de sorpresas”. Los fanáticos de BMW M ya pueden empezar a echar espuma por la boca. El jefe de BMW M ha sugerido que habrá muchas ediciones especiales, así que si ese tipo de cosas te atraen, quizá quieras esperar a 2022. Sospechamos que podría haber mucho más que coches de edición especial.

¿Qué hay de los elementos de diseño específicos para el vehículo eléctrico?

En primer lugar, tiene partes de azul. En 2020, Múnich -y otras empresas automovilísticas, para ser justos- siguen utilizando destellos de azul para indicar la energía eléctrica. El Concept i4 tiene toques de pintura azul en el difusor y en otras partes del coche, pero hay otras diferencias más destacadas.

Como ocurre con la mayoría de los vehículos eléctricos, la eficiencia aerodinámica es un punto clave. Esto significa que la parrilla sigue estando presente, pero bloqueada, y llena de sensores en lugar de rejillas de ventilación. BMW lo llama “panel de inteligencia” y se parece mucho al concepto Polestar Precept mostrado a principios de este año.

¿Y el interior?

El Concept i4 es en gran medida un Concept, pero hay algunas características clave que seguramente llegarán a la producción. Ya se ha confirmado la presencia de una pantalla curva en el i4 y el iX5, y el iDrive también ha sobrevivido al salto a la energía eléctrica.

Los i4 de producción deberían empezar a salir de la planta principal de BMW en 2021. El utillaje adicional -principalmente para la parte trasera del coche- requerirá una inversión de 200 millones de euros. BMW espera realmente que se venda.