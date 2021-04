Residence Inn by Marriott Al Jaddaf abre sus puertas en Dubái para ofrecer largas estancias de lujo

El nuevo hotel se sitúa en un barrio de primera categoría con espectaculares vistas al Burj Khalifa. Además, la ubicación cuenta con un acceso óptimo al centro de Dubái y al distrito de negocios Business Bay. La simbiosis perfecta entre confort y estilo.

“Estamos encantados de traer Residence Inn by Marriott, líder mundial en el segmento de alojamientos de larga estancia, a los EAU. Dubái es un mercado clave para los viajes de larga duración, y sabemos que, con la evolución en los estilos de viaje, hay una mayor demanda de alojamientos que ofrezcan flexibilidad y comodidades para los viajeros de negocios y las familias”, afirma Guido de Wilde, Director de Operaciones de Marriott International en Oriente Medio.

Residence Inn by Marriott Al Jaddaf

Residence Inn by Marriott Al Jaddaf cuenta con 134 modernas suites residenciales, pero es mucho más que esto. Es un “hogar lejos de casa”.

“Como destino floreciente para los viajeros de ocio y de negocios, no hay mejor lugar que Dubái para estrenar Residence Inn by Marriott en los EAU”, comenta Jenni Benzaquen, Vicepresidenta de Marca de Marriott International para EMEA. “Los huéspedes se beneficiarán de la exclusiva experiencia de vivir como en casa con todas las comodidades de un hotel que ofrece esta marca pionera de largas estancias, permitiéndoles mantener un estilo de vida saludable, maximizar su tiempo y conectar con la escena local en una ubicación privilegiada de la ciudad.”

Residence Inn by Marriott Al Jaddaf

”Me enorgullece dar la bienvenida a los huéspedes para que experimenten el primer Residence Inn by Marriott en los Emiratos Árabes Unidos y ofrecer el servicio personal y flexible por el que la marca es reconocida en todo el mundo”, comenta Hossein Garan, Director General de varias propiedades, Marriott Executive Apartments Manama, Residence Inn by Marriott Manama, Bahrain y Residence Inn by Marriott Al Jaddaf, Dubai.