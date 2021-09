Si no puedes viajar a las coctelerías internacionales, ahora vienen a ti. Esto solo pasa en Salmon Guru

Si, seguro que, como a nosotros, te apetecería volver a vivir un viaje para disfrutar de la gastronomía y el ocio de culturas alrededor del mundo y rememorar lo que se sentía fuera de casa. Ahora, puedes hacerlo. Y todo, sin salir de Madrid.

Esto será posible en Salmon Guru, posicionada entre las mejores coctelerías del mundo. El exclusivo local ha actualizado su programa de visitas de septiembre a noviembre, recibiendo a algunos de los más prestigiosos bartenders nacionales e internacionales: «Hemos demostrado que no solo seguimos activos sino más vivos que nunca, y estoy impaciente por volver a ver a amigos y compañeros de profesión», asegura Diego Cabrera, alma mater de Salmon Guru.

A finales de mayo, comenzaron estas exclusivas visitas con la presencia de los barceloneses Two Schmucks, de Moe Aljaff y Paradiso, de Giacomo Giannotti, y en julio de José Luis León, de la licorería mexicana Limantour. Todas tienen lugar en Guru Lab, el icónico laboratorio I+D creativo donde Diego desarrolla las nuevas propuestas de todas sus líneas de negocio. Estas sesiones adoptan un formato de pop up. Sí, aquí es posible revivir el espíritu de los propios locales de los bartenders invitados sin salir del local. Suena demasiado bien, ¿no?

Guru Lab FOTO: Guru Lab Guru Lab

¿Qué nos espera en Guru Lab?

Jad Ballout, conocido por reinventar el panorama mixológico en Beirut con su proyecto Dead End Paradise, estará presente del 7 al 9 de septiembre, mientras que el francés Jean Trinh, fundador de Alquímico (Cartagena de Indias, Colombia) y reconocido por trasladar el concepto de la alquimia a la coctelería, lo hará el 27 y 28 de septiembre.

Del 5 al 7 de octubre, Vassilis Kyritsis, al frente de The Clumsies, coctelería ateniense concebida como un hogar desde el punto de vista estético nos deleitará con su experiencia. Por su parte, Andrei Korystov, propietario de Do not Disturb, gastrobar moscovita que combina tragos vanguardistas con cocina típicamente rusa, vendrá del 19 al 21 de ese mismo mes.

En octubre aún tenemos más exclusivas visitas. El 4, Jorge Álvarez Conde, propietario de Overall, restaurante-taller de coctelería que ha revolucionado el tranquilo pueblo ibicenco de Santa Gertrudis y de Erk Potur, creador de Himkok Storgata Destolleri harán de las suyas. Esta última coctelería, encarna el carácter noruego y sus parajes naturales a través de su propuesta. Planes insuperables para viajar con los 5 sentidos alrededor del mundo. Y todo sin salir de Guru Lab.