“El relato” del Gobierno de Sánchez e Iglesias. Esa gran mentira. No la compro.

Crispación, desapego, incredibilidad. Negación. Culpabilidad.

La mayoría de españoles nos ven así a los políticos. No creen en nosotros. Y debemos empezar a hacer autocrítica, recuperar su confianza y dejarnos los complejos a un lado. No movernos por “relatos mediáticos” y afrontar la realidad política con responsabilidad, sentido común y servicio a los españoles.

Estimado lector. La reflexión que hago más arriba. Necesaria. Es un ejercicio importante de cualquier formación política. Porque los políticos nos equivocamos. Y debemos admitir esos errores cuando se cometen.

Sin embargo, en España nos están obligando a aceptar que todos los políticos somos iguales (de malos) porque esa imagen es la que interesa al Gobierno de España.

Y no debemos admitirlo. Yo no lo admito.

Nos están vendiendo un “relato” fabricado en algún despacho “monclovita”, cocido a “fuego lento” en la “cocina” de Tezanos y con el dinero de todos y posteriormente “divulgando ese relato por el brazo ejecutor mediático y cómplice.

Y así los políticos tendríamos la obligación de aceptar, sí o si, que todos somos partícipes de un clima política asfixiante.

Y no. No es verdad. Y la mentira no puede ni debe comprarse más.

La sociedad no puede ni debe admitir la mentira como el arma política habitual del Gobierno. Y cuando el Partido Popular señala las mentiras, contradicciones, mala gestión. Cuando señala la opacidad del Gobierno de izquierdas radical y totalitario. Cuando propone, cuando pide explicaciones. Cuando pone sobre la mesa los abusos de este Gobierno.

Cuando el PP defiende a los españoles. O a los madrileños, como Isabel Díaz Ayuso desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Cuando en el discurso prima conocer la verdad, proteger el interés de los españoles, resolver los problemas de los ciudadanos.

Cuando hacemos todo esto. No crispamos. Hacemos nuestro trabajo. Y por mucho que repitan “el relato”, la mentira, una y mil veces. No se convertirá en verdad.

El Foro de Transparencia y Regeneración del PP de Madrid que presido tuvimos una reunión de trabajo con Enrique López, Secretario del PP de Justicia y consejero de la Comunidad de Madrid.

Y debatimos, escuchamos y nos negamos a aceptar “el relato” como verdad. “El relato” que no es más que la suma indecente de mentiras a costa del dolor de muchas familias. Ya sea por la crisis sanitaria, la crisis económica o la social.

Y llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir avanzando en la Regeneración democrática. Si la Mentira forma parte de la complicidad necesaria del Gobierno de Sánchez e Iglesias. Algo no funciona. Algo huele a podrido. Y eso es lo que alarma a la sociedad. Y debemos tomar medidas para sanar esa degeneración política.

Pero claro. En cualquier democracia del mundo un presidente que hubiese mentido sobre su tesis doctoral hubiese tenido que dimitir. Aquí no. Algo no funciona.

Tenemos a un presidente fake, ¿cómo la mentira no va a formar parte de su acción de Gobierno?

Somos muchos los que nos negamos a admitir que la mentira forme parte de la vida política. Muchos los que defendemos La Verdad como uno de los pilares de la ejemplaridad del cargo público y político y como un paso más hacia la regeneración necesaria.

Queda camino por recorrer, sin embargo, en aras a esa regeneración no acepto “el relato” del Gobierno. No acepto la mentira. Y no voy a escribir lo que no pienso ni siento.

No todos los políticos somos iguales, ni antes del Estado de Alarma ni lo seremos después.

El PP es un partido de Estado y lo ha demostrado a lo largo de nuestra historia. El PP tiene a un líder que defiende a los españoles sin complejo alguno, el mismo que no tiene si tiene que apoyar a este Gobierno a favor de todos.

Los políticos del PP tienen la responsabilidad de dirigir, en coalición o no, diferentes administraciones. Como Madrid. Con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno regional. Y los resultados están ahí. Los madrileños, a pesar de “el relato” de Sánchez e Iglesias, sabemos qué ha hecho Madrid, cuándo y cómo.

Y esto desmonta una mentira más. No todos los políticos somos iguales. Porque si así fuera. Que paren las máquinas, que yo me bajo.

Yolanda Estrada es portavoz PP Comisión de Transparencia en la Asamblea de Madrid