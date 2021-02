La petición de Ayuso: vacunar a camareros, taxistas, cajeras y profesores

¿Se deben vacunar los líderes políticos? ¿y los camareros? Se dice que la opinión es libre... pero en este caso no debería ser así. Debería obedecer a criterios de salud pública. Parece que está clara la prioridad en la vacunación para aquellos que están en primera línea de combate contra el virus: los sanitarios. También para aquellos que, por su edad o por sus patologías, son las vulnerables... A partir de aquí se abre un amplio abanico y los argumentos son variados. Y no tan descabellados como podría parecer a primera vista.

“La presidenta entiende que es de sentido común que los colectivos que están más en contacto con el público, no solo camareros y personal de sala, también cajeros o quienes atienden en tiendas, pudieran ser colectivos preferentes en la vacunación, he creído entender cuando empiece la fase de vacunación más abierta”, ha explicado José Antonio Aparicio. Quien así habla, es el representante de los hosteleros de la Plaza Mayor de Madrid. Y no le falta razón. ¿Alguien que teletrabaja debe de pasar por delante de un camarero, que hace su función de cara al público?

Está clara la intención del Gobierno regional: elevará al Consejo Interterritorial la opción de crear un «grupo prioritario» tras vacunar a sanitarios y ciudadanos vulnerables con personas «altamente expuestas al público en el día a día». Ahí se encuadrarían camareros, cajeras, profesores, taxistas o periodistas en primera línea. Al fin y al cabo fueron servicios esenciales en el primer estado de alarma de marzo. En todo caso, la decisión última quedará en manos del Ministerio que tiene las competencias. Veremos si se aplica y da una respuesta rápida. Y no se alarga la cosa, como con la petición de redoblar los controles en el aeropuerto de Barajas o el permiso para hacer test en las farmacias.

Respecto al celo en el cumplimiento de las medidas de control, hoy mismo, el consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha asegurado que en la Comunidad de Madrid no habrá “una relajación” de las restricciones a la hostelería, sino “una reactualización”, y considera que “esto nadie tiene que verlo mal”.

López ha comentado así la decisión del Gobierno autonómico de suavizar las nuevas medidas implantadas hace una semana en la hostelería para tratar de evitar contagios por coronavirus, al anunciar el lunes que ampliará de cuatro a seis el límite de comensales por mesa en las terrazas de bares y restaurantes.

“Está demostrado que en las terrazas los contagios son muy inferiores (...); de lo que se trata fundamentalmente es de atajar las causas de contagio donde se producen”, ha alegado López en una entrevista con Antena 3.

Sobre la sugerencia de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de estudiar la posibilidad de “agilizar” en la vacunación a sectores “altamente expuestos” como profesores, camareros o taxistas, una vez comience la administración masiva de dosis a la población, López ha recalcado que sería una decisión a adoptar en el momento en que “se vacune ya a toda la población sin criterios restrictivos”.

“No entiendo por qué el simple hecho de anunciar que esto se puede estudiar ya se considera polémico”, ha dicho.