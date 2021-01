Madrid suspende la vacunación esta semana y la que viene

Esta semana y la que vienen no se ponen primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 por problemas en los recortes de suministro. Sólo se podrán las segundas dosis en residencias, profesionales del Summa y los centros de Atención Primaria, según ha explicado el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Y hay que hacerlo “sí o sí porque si no lo hacemos existe la posibilidad de que el virus mute y se haga más resistente y alarguemos esta lucha contra la pandemia”.

Pero lo que ya está claro es que, con el ritmo actual de llegada de vacunas, Madrid no podrá cumplir el objetivo del Gobierno de vacunar al 70% de los ciudadanos a finales de junio. “Es absolutamente imposible e inviable”, ha dicho Aguado. Para eso tendrían que llegar más de 9 millones de vacunas, pero “con el ritmo actual, tardaremos hasta 2023 en cumplir ese porcentaje”.

Es más, el vicepresidente madrileño ha asegurado que si se suministraran las 48.000 dosis que deberían llegar semanalmente, el 30 de junio no se habrá llegado ni al 30% de la población madrileña. “El problema una vez más no es que faltan manos, faltan dosis de manera urgente y esa debería ser la prioridad de la ministra de Sanidad: remover tierra, mar y aire para conseguirlas. No puede ser que estemos vacunando hasta 2023. Necesitamos que el Gobierno negocie más y mejor”.

Aguado ha destacado que “quien se salte la vacunación tiene que ser sancionado. Hay que trasladar a todos los ciudadanos que esto no es ninguna broma. No puede haber una caja de vacunas para unos y otra para otra”.