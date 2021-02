Estas son las ayudas municipales para pasarse a un vehículo no contaminante

Madrid ya cuenta con una línea de créditos para reducir las emisiones contaminantes en la capital. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado esta mañana el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2021-2023, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes de la ciudad y cumplir con la directiva europea en materia de calidad del aire. Alineado con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, el denominado Plan Cambia 360 se marca la meta de disminuir los gases de efecto invernadero un 20 % más de lo previsto en el PES anterior, lo que supone un 60 % menos de emisiones en 2030 respecto a 1990. Según el último Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Municipio de Madrid, en 2018 se había rebajado la huella de carbono un 14,1 % respecto al año 90.

Con el objetivo de obtener los mejores resultados, el área ha dado luz verde al Plan Cambia 360 con un crédito de 110,8 millones de euros para los próximos tres años. Este presupuesto se divide en dos líneas de ayudas: las destinadas a la movilidad sostenible, que contemplan la mayor reserva de la inversión con 67,5 millones de euros y las subvenciones para la regeneración urbana y eficiencia energética, con 43,3 millones de euros. Para 2021 se cuenta con una dotación de 24,8 millones de euros, ampliables hasta 61,2 millones; para 2022, 43 millones y otros 43 para 2023.

Las convocatorias se lanzarán una vez haya finalizado el primer trimestre del año. La forma de concesión será la ordinaria, es decir, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos de la misma finalidad procedentes de otras administraciones. Para poder optar a ellas es requisito indispensable estar empadronado en Madrid. En el caso de las subvenciones para vehículos, el sujeto pasivo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica deberá tener el domicilio fiscal en la capital, así como su matriculación, salvo para la compra de vehículos de mercancías, cuya condición se amplía al desarrollo de su actividad en la Comunidad de Madrid.

Ayudas para la compra de vehículos CERO, ECO y C para particulares

Aquí se incluyen seis tipologías de ayudas, cinco de ellas inéditas en la administración: las dirigidas a la adquisición de vehículos ‘limpios’ para particulares; las reservadas a vehículos de mercancías; la renovación de autobuses; la compra de vehículos de movilidad personal (VMP) y las subvenciones para la implantación de infraestructura de recarga eléctrica. Las ayudas al taxi se mantienen también con un gran esfuerzo económico.

El crédito para la renovación de vehículos particulares por otros CERO emisiones, ECO o C asciende a 4 millones de euros en 2021, ampliable hasta 25 millones y 15 millones para cada una de las dos anualidades siguientes. Con estas cuantías se podrían llegar a sustituir o eliminar 17.800 vehículos contaminantes en los próximos tres años. La horquilla de ayudas por vehículo adquirido está aún por definir en las bases de las convocatorias. En el caso de que el interesado comprara un vehículo C, siempre estará ligado al achatarramiento del coche sin distintivo ambiental o B por el que lo cambiara; para los ECO o los CERO no se exige el achatarramiento del vehículo antiguo.

El Ayuntamiento de Madrid va a subvencionar la compra de vehículos C, ya que la relación de los factores de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) gramos/kilómetro es muy baja: 0,098 en el total del municipio frente a los 0,453 de los B o los 0,705 de un A; es decir, un vehículo sin distintivo emite 1,6 veces más NOx que un B y 7,2 veces más que un C. Además, la adquisición de un C establece la obligación de achatarrar los vehículos más contaminantes eliminándolos por completo del parque circulante, mientras que la tecnología ECO (0,015 NOx gr/km) o CERO permite mantenerlos.

La flota más contaminante

Los vehículos utilizados para la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y los autobuses son los que más contaminan. Con el crédito dispuesto en el Plan, se podrían llegar a renovar 950 vehículos anuales para la DUM y 140 autobuses dedicados al transporte discrecional y de ruta por otros de tecnología CERO, ECO o C. Para los DUM se ha establecido un crédito de 2 millones de euros anuales (ampliable a 10 en 2021) y para los autobuses, 2 millones en 2022 (ampliables hasta 5) y otros 2 millones en 2023.

En el caso de renovación de camiones ligeros y de los autobuses, el achatarramiento del vehículo antiguo será voluntario, pero estaría ligado a un extra de más de 10.000 euros en caso de eliminarlo.

En esta línea de ayudas se estrena la subvención para las bicicletas, ciclomotores y motocicletas eléctricas que sean utilizadas para el reparto de mercancías.

Hasta 1.100 vehículos de movilidad personal al año

Por primera vez, el Ayuntamiento subvenciona la compra de vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes y las bicicletas eléctricos. Para esta tipología, que incluye también los ciclomotores y las motocicletas eléctricos, Madrid reserva 500.000 euros en 2021, ampliables hasta el millón, cuantía prevista para cada una de los dos años siguientes, un millón de euros para 2022 y otro millón para 2023. Con estos importes, el Ayuntamiento puede subvencionar la compra de 1.100 VMP cada año. La cuantía entregada de la ayuda nunca podrá superar el 50 % del coste del vehículo.

Un total de 1.900 puntos de recarga eléctrica nuevos para la ciudad

Las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica son clave. Con los 12 millones de euros reservados para las tres anualidades se pueden financiar 1.900 puntos de recarga, 300 para el año 2021 y 800 por año para 2022 y 2023. Estas ayudas están dirigidas a puntos para flotas urbanas con alto volumen de recorridos; infraestructura de acceso público; puntos de recarga en espacios de carácter laboral y, por primera vez, también se contempla su implementación en aparcamientos de residentes y comunidades de propietarios.

El taxi, la mayor línea de ayudas para el sector desde 2020

Por último, dentro de la categoría de ayudas a la movilidad sostenible, se encuentran las del taxi que, además de contar con 5 millones de euros de ayudas directas, podrán beneficiarse de una línea de subvención de 3 millones anuales (ampliables a 5 millones en 2021) para aumentar la flota de taxis ECO hasta el 85 % y un 1 % los CERO emisiones y llegar a renovar hasta 1.610 vehículos por año. Con la última convocatoria, se amplió la línea de ayudas de 2,7 millones a 4 millones de euros, pudiendo renovarse 2.260 vehículos por tecnología ECO y nueve por CERO, dando así cobertura al total de solicitantes.

Plan Carbón Cero y eficiencia energética

Las ayudas para la sustitución de instalaciones térmicas y de climatización por tecnologías más eficientes y menos contaminantes son una herramienta fundamental para acabar durante este año con todas las calderas de carbón de la ciudad, ya que a partir del 1 de enero de 2022 estará prohibido su funcionamiento gracias a la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad. El Plan Cambia 360 reserva 43,3 millones de euros para eliminarlas y también sustituir las de gasóleo por otras más eficientes como las bombas de calor. El crédito, dividido en 13,3 millones de euros para 2021 y 15 millones para cada una de las anualidades siguientes, está dirigido a particulares, comercios, empresas y entidades sin ánimo de lucro.