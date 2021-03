El padre de Errejón, asesor de Ayuso

PP, Cs y Vox lo han tachado de «vergonzoso» y «poco ético» pero lo cierto es que el padre de Errejón se convertirá previsiblemente desde hoy en miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos, un órgano de la Asamblea de Madrid que se encargará de asesorar al Gobierno de Díaz Ayuso sobre cómo usar los fondos europeos para la recuperación en el ámbito de la industria, la sostenibilidad, el empleo y modelo productivo, nuevas tecnologías o políticas sociales. Sus propuestas son elevadas al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para su examen y aprobación.

El Pleno de la Asamblea de Madrid prevé aprobar hoy la lista de los doce componentes de ese consejo asesor en su último punto del orden del día del que forman parte dos integrantes de cada grupo parlamentario. Y uno de los propuestos por Más Madrid es José Antonio Errejón, padre del fundador de este partido y portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados.

La previsión es que el nombramiento salga adelante porque la lista se votará de manera conjunta, con lo que si un grupo vota en contra sería tanto como boicotear sus propios nombramientos para este consejo. Y es que el Reglamento de la Asamblea prevé que la propuesta «sea sometida a votación de conjunto en el Pleno para su aprobación por mayoría simple o por la mayoría que, en su caso, pudiera exigirse con una norma con rango de ley». En definitiva, se trata de una votación en bloque.

Fuentes parlamentarias aseguran que hay precedentes en la Cámara de Vallecas en que para votaciones similares se ha pedido la votación por separado, candidato a candidato, pero «nunca se ha aceptado porque el Reglamento es claro y no lo permite».

Cuando el diciembre pasado saltó la noticia de que Errejón pretendía «colocar» a su padre en este consejo asesor se originó una fuerte polémica en la Asamblea y hasta división entre los diputados de Más Madrid, entre otras cosas porque el padre de Errejón no tiene una trayectoria como para considerarle la persona más idónea para formar esa comisión, pese a que su hijo le idolatre. Se valoró que lo lógico es que se nombrara a personas que tengan conocimientos sobre Europa y la gestión de fondos.

Director del antiguo Icona

El padre de Errejón es funcionario de carrera, administrador civil del Estado y ha tenido puestos en diferentes ministerios. Llegó a ser director del antiguo ICONA, pero nada que le relacione con Europa y ahora, en cambio, tendrá influencia en todos los fondos de la UE que el Gobierno central dé a la Comunidad de Madrid para su reparto.

«Me cuesta creer que Más Madrid no tenga entre sus filas a nadie con mayor conocimiento que el padre de su líder», llegó a decir el portavoz popular, Alfonso Serrano.

Pero los populares no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Fuentes del grupo parlamentario han asegurado a LA RAZÓN que han intentado que se vote de manera independiente la composición de los candidatos, cosa que no parece factible. No obstante aseguran que «bajo ningún concepto vamos a votar a favor del papá de Errejón. Y más a propuesta de un partido que no hace más que cuestionar la honestidad y ética del Gobierno regional y del propio PP». Con lo que habrá que esperar a ver hoy su estrategia de última hora a la vista de que el Reglamento de la Cámara no permite otra cosa que una votación conjunta.

Es un cargo no remunerado, pero el nombramiento no ha parecido muy estético a los grupos parlamentarios. El portavoz de Cs, César Zafra, no ha ocultado su sorpresa por que Más Madrid pretenda «enchufar» al padre de Errejón. Lo mismo que Rocío Monasterio (Vox) que dijo que «huelen como hienas donde vienen los recursos y van a por ellos para sus chiringuitos», mientras que Más Madrid y Podemos le han defendido como «un jubilado con experiencia en responsabilidades de Estado».

De la lista de los doce elegidos para asesorar al Gobierno de Ayuso forman parte: Soledad Sánchez y Jacinto Morano por Podemos; Alicia Sánchez-Camacho y Valentina Martínez (PP); Roberto Henández y Enrique Martínez (CS); Ángela Martínez y Horacio Díaz (PSOE) ; Alberto Oliver y José Errejón (Más Madrid; y José Luis Ruiz e Íñigo Henríquez de Luna (Vox).