Ayuso impide la celebración de un acto de “adoctrinamiento” de Irene Montero en un instituto

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha impedido la celebración este lunes de un acto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tenía previsto realizar en un instituto público de la región. Según señalan fuentes del Ejecutivo madrileño, se trata de un “acto político” sobre el que el equipo de la ministra no había facilitado ningún tipo de información.

Hace unos días el centro pidió el permiso a la Consejería de Educación para llevar a cabo este encuentro entre la ministra Montero y la comisión de igualdad de las alumnas del Instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno, ubicado en el barrio Hellín, del distrito de San Blas. La Consejería solicitó información adicional al centro sin obtener respuesta. Desde el Gobierno de Ayuso precisan a LA RAZÓN que “la Comunidad de Madrid no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar”.

Desde la Consejería de Educación, que es el órgano que debe autorizar cualquier acto de esta índole en los centros educativos madrileños, desmienten que la cancelación haya tenido lugar a última hora: “No lo autorizamos y así se lo comunicamos con antelación suficiente, el pasado día 2 de marzo, a la directora de este instituto”.

Y es que desde el Gobierno regional pidieron “al centro educativo información sobre el acto y adoptamos esa decisión ya que no se facilitaban detalles imprescindibles, como el desarrollo, la hora o la duración del acto, lo que podría perjudicar el desarrollo de la actividad del centro y la jornada lectiva de los alumnos”. Ni desde el instituto ni desde la comisión de igualdad de las alumnas detallaron “el número de personas que acudiría para determinar si se vulneraban o no lo las medidas de seguridad e higiene en los centros educativos. Es exactamente la misma información que se solicita a cualquier acto de estas características, por lo que no se ha hecho ninguna distinción”.

En el caso concreto del “acto político” de la ministra Montero en el IES Gómez Moreno, la Consejería de Educación también “desconocía si había un acompañamiento de medios de comunicación, como periodistas, reporteros, cámaras de televisión o gráficos, y su número”.

Al conocerse que el acto no se llevaría a cabo, las alumnas han expresado su malestar a las puertas del instituto: “Queremos destacar que se trataba de un encuentro al aire libre, con un grupo muy reducido de personas y con la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias, con el que se encontraban de acuerdo tanto la ministra Irene Montero como su equipo de seguridad”.

Ante la cancelación por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de la reunión prevista entre la Ministra de Igualdad, @IreneMontero y la Comisión de Igualdad del IES Gómez Moreno, nos disponemos a denunciar este acontecimiento. #8M2021 (Abro hilo) pic.twitter.com/NnDuWkr0by — silvia (@silvviarguez) March 8, 2021

Las alumnas también han denunciado “la prohibición de una reunión organizada por el 8M para difundir y celebrar como en institutos públicos luchamos día a día por hacer de las aulas un lugar igualitario y solidario. La educación es el mejor medio de concienciación del que disponemos para luchar por estas causas y por ello consideramos este hecho indignante. Agradeceríamos la difusión de este acontecimiento por las redes sociales y con vuestros conocidos para reivindicar la importancia del feminismo la injusticia que supone manchar este movimiento con los intereses y disputas políticas”.