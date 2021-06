Madrid pide a Reyes Maroto que interceda para controlar el Covid en Barajas

La consejera madrileña de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha pedido a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que reclame al Ministerio de Sanidad medios para reforzar los controles a los viajeros que llegan al Adolfo Suárez-Madrid Barajas ante el “descontrol epidemiológico” del aeropuerto, que entorpece la recuperación del turismo.

Rivera de la Cruz ha enviado una carta a la ministra, en la que le recuerda que Madrid ya pidió “hace más de un año” el “máximo control posible” sobre los viajeros que llegaban al aeropuerto de la capital.

“Desde entonces, y ante la ausencia de una vigilancia efectiva, han entrado por el aeropuerto cientos de viajeros infectados”, asegura en la misiva, que recuerda que Barajas es un nudo de comunicaciones para toda España y entrada a Europa de viajeros de todo el mundo.

La consejera madrileña insiste en que se debe hacer “lo imposible” para blindar la seguridad sanitaria de España “y para eso hay que extremar las precauciones”.

“Deben establecerse controles regulares y rigurosos: de nada sirve pedir PCR en origen si nadie comprueba que los viajeros llevan esos PCR”, añade.

Para Rivera de la Cruz, el turismo “no se recuperará si España no es percibida como un país seguro”, y esa percepción no llegará “si no existe una forma efectiva de prevenir la entrada de viajeros contagiados por un aeropuerto de tan intensa densidad de tráfico aéreo” como Barajas.

“Vivimos un momento decisivo para la recuperación de la industria turística en España. El descontrol epidemiológico en su principal aeropuerto supone una piedra en el camino de la excelencia a la que tanto usted como yo queremos aspirar”, sigue diciendo en la carta.

Así, apela al papel de Maroto en el Gobierno central para solicitar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, “los medios necesarios para establecer esos controles”, con la seguridad de que Madrid “prestará la colaboración necesaria”.