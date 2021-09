El “Madrid Central” de Almeida, más cerca: los ex ediles de Más Madrid podrán votar a su favor

Era previsible, pero no por eso menos importante. El Pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento de Madrid respondía a la petición de los cuatro ex ediles de Más Madrid, insatisfechos con el rumbo del partido y agrupados bajo el sello Recupera Madrid, para conformar grupo mixto. Una iniciativa que estaba en el aire, después del recurso interpuesto por la formación liderada por Rita Maestre. Sin embargo, la jueza levantó las medidas cautelares, lo que permitió la celebración del pleno pese a la oposición no solo de Más Madrid: también de PSOE y Vox.

La conformación este grupo trae consigo un efecto colateral: la aprobación de la futura ordenanza de movilidad que sustituirá a Madrid Central, tumbado por los tribunales. Más Madrid, PSOE y Vox ya han adelantado que votarán en contra. Sin embargo, los cuatro concejales que abandonaron Más Madrid (Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas) sí que mostrarán su adhesión. Unos votos ahora mismo imprescindibles para el Ayuntamiento comandado por PP y Cs: los 15 concejales «populares» y los 11 «naranjas» suman un total de 26, a tres de la mayoría absoluta. De ahí que la participación de estos cuatro ediles sea indispensable.

El pleno, de menos de una hora de duración, nacía con controversia y se desarrolló como tal. En primer lugar, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, reiteró en su intervención la “ilegalidad de este pleno”. “Ya se verá en los tribunales la existencia de ese presunto grupo mixto. Señor alcalde, no todo vale. ¿Cuánto vale su palabra, sus compromisos electorales, su acuerdo de investidura con nosotros?”, dijo, en referencia a la necesidad de los votos de los ex concejales para sacar adelante su ordenanza de movilidad. “Ustedes saben que los tribunales revocarán ese grupo mixto. Puede que los tribunales lleguen tarde, cuando se apruebe la ordenanza. Pero cada euro que recibirá ese grupo mixto tendrán que devolverlo”.

Por su parte, Marta Higuera, portavoz de Recupera Madrid, celebró el hecho de que “recuperamos nuestro derecho a expresar el voto en conciencia. Con Manuel Carmena al frente, logramos superar la lógica de los partidos políticos y votar con total independencia”, señaló. Sin embargo, el actual Más Madrid “se ha transformado en un partido que impone la disciplina de voto y que amordaza para impedir votar libremente”.

Por parte del PSOE, la flamante portavoz tras la marcha de Pepu Hernández, Mar Espinar, lamentó que “los continuadores de Carmena van a votar a favor de retirar el único legado” de la alcaldesa en la capital: Madrid Central. “Cómo será la cosa que ni Vox, señor Almeida, entiende lo que está haciendo usted hoy”, añadió. A su vez, Silvia Saavedra, en sustitución Begoña Villacís en Cs durante el pleno de hoy, defendió que no votar la creación del grupo mixto “in

El momento más tenso del Pleno se vivió tras la intervención de Pilar Sánchez, portavoz adjunta de Mád Madrid. “Usted dijo en una ocasión que será un fascista, pero que sabe gobernar. Pues usted me ha demostrado que es un fascista y que no sabe gobernar”. Se trata de unas palabras dirigidas al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

En su intervención, la portavoz, cuyo partido se muestra en contra, se ha referido a esta votación como “un precedente que altera las corporaciones locales de España”, algo “que no vamos a permitir” nunca. “Más Madrid no va a tomar ninguna decisión que ensucie a las instituciones democráticas. Es un uso partidista de las instituciones por parte del alcalde, como una moneda de cambio para recabar apoyos para sacar una norma perjudicial para nuestra ciudad”. Fue ahí donde le recordó una frase pronunciada en una ocasión en tono irónico por el alcalde, pero que la portavoz aprovechó para llamarle “fascista”.

“Rogaría a la portavoz que retire esa expresión del diario de sesiones”, dijo Almeida en su alocución. Sin embargo, la portavoz se negó a retirarla, aduciendo que aludía a una frase pronunciada anteriormente por el propio regidor. Visiblemente enfadado, el alcalde lamentó el “espectáculo tristísimo que viene ofreciendo Mas Madrid” en la actual legislatura