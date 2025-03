Un excompañero de Montoya en 'El Conquistador', muy duro con el concursante de 'Supervivientes 2025'

La presencia de Montoya, una de las estrellas actuales de la televisión en España, en 'Supervivientes 2025' no está dejando indiferente a nadie. De hecho, su aparición en Honduras estaba cantada, por mucho que se quiso ocultar. Ahora, que ya se han visto sus primeras acciones en la isla, los comentarios hacia su forma de ser o su manera de comportarse han sido habituales a través de las redes sociales.

De entre todos ellos, vamos a destacar lo que ha comentado un excompañero suyo en el programa 'El Conquistador': Gorka Ibarguren. Además, hay que recordar que también fue concursante del mencionado reallity show de Telecinco en el año 2024. Por tanto, debido a su gusto por 'Supervivientes', estuvo reaccionando en directo al programa 'Conexión Honduras'.

Una crítica muy directa

En primer lugar, el vasco respondió a mensajes en X en el que le preguntaban por su participante favorito de esta edición. "El único con el que me siento identificado y, por lo tanto, mi favorito en 'Supervivientes 2025' es Borja", explicó. Igualmente, se mostró reacio con la participación de Terelu Campos: "De todos modos, empezaré a verlo a partir del mes y medio, cuando el programa no se centre en los ronquidos de Terelu y empiece realmente la supervivencia".

Posteriormente, y a raíz de este comentario, varios usuarios de la red social le preguntaron por Montoya, ya que han sido compañeros en otro concurso. Fue en ese momento cuando, de manera sincera y tajante, dio su opinión al respecto: "No tengo nada en contra de Montoya, simplemente no comparto su filosofía de vida y su manera de hacer las cosas. Para mí no todo vale en esto de ganar dinero". Además, Gorka Ibarguren sentenció: "Hay líneas que no se pueden cruzar y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo".

Daniel Oury también da su opinión

En una línea de opinión similar, también se encuentra Daniel Oury, uno de los gemelos que fue compañero de Montoya en la edición de 'El Conquistador'. "Yo viví en un reallity con él y daba agonía. Y no entraré en que es un falso y mentiroso y una persona vacía de valores, sino me refiero en la sobreactuaciones que se pegaba cuando aparecía la cámara", puntualizó en redes sociales.

Además, otro usuario de esta red social le preguntó si la relación entre Montoya y Anita es real. Una pregunta a la que Daniel Oury contestó de esta manera: "Montoya pregunto a más de una si irían con el a la isla. Anita le seguía el juego. Quedaban a veces. Montoya se liaba con otras chicas en Sevilla. Top secret. En la isla iban a dar juego al máximo. Aquí te juegas vivir del cuento. Lo demás es historia".