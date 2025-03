Cuándo es el día del padre 2025: ¿es festivo en toda España?

Cada año, el 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España. Sin embargo, muchos se preguntan si este día será festivo en todo el país. Y, la realidad, es que no es una jornada no laborable en toda España, ya que solo algunas comunidades autónomas lo incluyen en su lista de festivos oficiales.

Cuándo se celebra el Día del Padre en 2025

El Día del Padre se conmemora cada 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, una fecha importante en la tradición católica. Su origen en España se remonta a 1948, cuando la maestra Manuela Vicenta Ferrero propuso la instauración de un día para honrar a los padres, similar al Día de la Madre. Desde entonces, la fecha ha sido una ocasión especial para rendir homenaje a la figura paterna y compartir momentos en familia.

¿Dónde es festivo el 19 de marzo?

Aunque en el pasado el 19 de marzo fue considerado festivo en toda España, en la actualidad su estatus ha cambiado. La normativa permite a las comunidades autónomas escoger entre diferentes festividades opcionales, entre ellas San José y Santiago Apóstol. Para el año 2025, solo dos comunidades han decidido mantener el Día del Padre como festivo:

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

En el resto del país, el 19 de marzo será un día laborable, aunque algunos ayuntamientos podrían incluirlo como festivo local. No obstante, muchas familias aprovecharán la ocasión para celebrar con sus seres queridos.

El regalo perfecto para el día del padre si quieres gastar menos de 15 euros canva canva

La celebración del Día del Padre en el mundo

El Día del Padre no se festeja el mismo día en todos los países. Mientras que en España, Portugal e Italia se celebra el 19 de marzo, en otros lugares como Estados Unidos y la mayoría de países de América Latina, la fecha está fijada para el tercer domingo de junio. La celebración, que tuvo su origen en Estados Unidos, ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido adoptada por diferentes culturas en distintas fechas.

Un día para honrar a los padres

Independientemente de si es festivo o no, el Día del Padre sigue siendo una jornada especial para expresar gratitud y reconocimiento a los progenitores. Tanto en las comunidades donde es un día no laborable como en aquellas donde no lo es, la fecha sigue siendo una ocasión para fortalecer los lazos familiares y rendir homenaje a quienes desempeñan un papel fundamental en la vida de sus hijos.