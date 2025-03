Qué pensión de jubilación voy a cobrar si he cotizado menos de 15 años a la Seguridad Social

Para cobrar la pensión de jubilación contributiva en España es necesario haber cotizado, al menos, quince años a la Seguridad Social, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. En caso de que se haya cotizado menos de quince años, el trabajador tendrá derecho a cobrar una pensión no contributiva, cuya gestión pertenece al Imserso.

He aquí el quid de la cuestión, puesto que las cuantías a percibir por la prestación significativamente inferiores. No obstante, es de vital importancia saber que las pensiones no contributivas subieron un 6% de cara a 2025, en contraposición del 2,8% de media que lo hicieron las prestaciones de la Seguridad Social. El objetivo no es otro, según el Gobierno, que contrarrestar la tasa de inflación que golpea, especialmente, a los mayores.

Asimismo, otro apunte a tener en cuenta es que la edad legal de jubilación ordinaria aumenta progresivamente, y lo hará hasta el año 2027, cuando finalmente se fijará en 67 años. En este sentido, para poder jubilarse en 2025 habrá que haber cumplido 66 años y ocho meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. Sin embargo, los que confirmen 38 años y tres meses o más de cotización, podrán jubilarse a los 65 años.

¿Cuánto cobra una persona que se jubila sin haber cotizado 15 años?

En 2025, la cuantía anual íntegra de las pensiones no contributivas se establece en 7.905,80 euros anuales, lo que equivale a 564,70 euros al mes en 14 pagas, no pudiendo ser inferior dicha cuantía a 1.976,45 euros anuales, que se corresponde con el 25 por 100 del importe íntegro para el año 2025. Esta cuantía se ha incrementado respecto al ejercicio previo cuando era de 7.250,60 euros al año, es decir, 517,90 mensuales.

No obstante, este importe y el número de beneficiarios en la unidad de convivencia determinarán la prestación que recibirá cada pensionista. La prestación no contributiva por hijo a cargo mayor de 18 años y con discapacidad superior al 65% es de 5.805,6 euros. La cantidad se elevará a 8.707,20 euros en el caso de que la discapacidad sea mayor o igual al 75%.

¿Quién tiene derecho a la pensión no contributiva?

Tal y como indica la página web del Imserso, la pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

Pueden ser beneficiarios de la pensión no contributiva de jubilación los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplen los siguientes requisitos: