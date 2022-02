Ayuso urge al PP a que se centre porque “España no soportaría otro lustro sanchista”

Pasada ya la la cita electoral de Castilla y León, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha urgido al partido a “centrarse” para conseguir un cambio de Gobierno de la nación porque “España no soportaría otro lustro sanchista”. “Quiero desde aquí, desde Castilla y León y desde el resto de España que consigamos juntos cambiar el Gobierno de la nación y que el PP tome urgentemente las riendas”, ha dicho en el desayuno informativo Nueva Economía Fórum.

Por eso cree que el Congreso del PP de Madrid no deber retrasarse para poder afrontar en mejores condiciones las elecciones de 2023. “No es una cuestión de que se adelante nada, sino, sobre todo, de que no se deje de retrasar, que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare y que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado porque esta es su casa, es su circunscripción”, ha dicho en el desayuno informativo Fórum Europa.

Ayuso ha dejado claro que su objetivo no es presionar al partido sino “simplemente dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados y ponerse a disposición ya del presidente”. Una postura que considera que “no es en contra, sino a favor del Partido Popular”.

El presidente del partido, Pablo Casado, ya confirmó el mes pasado que el congreso del PP de Madrid se celebraría antes del mes de julio, fecha en la que se prevé que tenga lugar el congreso nacional del partido, cuando se cumplen los cuatro años del congreso que le eligió como sucesor de Rajoy.

Pactos poselectorales

Respecto a los pactos que deben abordarse tras el 13-F, apuntó que el Gobierno debe basarse en “la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España”. “Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y sobre todo blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos”, subrayó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante la campaña castellanoleonesa, la presidenta madrileña se mostró favorable a pactar con la formación de Abascal, una opción que ahora se quiere evitar desde Génova.