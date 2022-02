Villacís, carga contra Almeida: “En el espionaje a Ayuso se me ha ocultado información”

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este jueves que su Grupo Municipal no da por cerrada la investigación sobre el posible espionaje con fondos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y apunta que se investigará “hasta las últimas consecuencias” porque se ha dejado a Ciudadanos “al margen”.

“Por supuesto vamos a apoyar la comisión de investigación (propuesta por Recupera Madrid)”, ha manifestado ante los medios de comunicación dos horas después de la comparecencia del regidor, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha reprochado que le comunicara los hechos “al mismo tiempo que lo conocían todos los madrileños”, ayer sobre las 22 horas, algo que “no ayuda a confiar”. “Creo que esto se ha hecho muy mal. ‘Génova’ y el PP tienen que poner un límite”, ha subrayado.

Considera que “el PP da por cerrada la investigación porque lleva dos meses de ventaja” y “ha estado investigando estos hechos”. “De inicio confío en la palabra del alcalde pero quiero comprobar qué es lo que ha pasado, porque esto no ayuda a la confianza”, ha remachado a renglón seguido.

“A día de hoy los hechos no están probados. Se me ha ocultado que durante dos meses ha habido una investigación. Eso es grave, en EMVS hay consejeros de Ciudadanos. Cuando se ha dicho que el Gobierno ha investigado, no es verdad, ha sido el PP. Por ahora no se ha podido demostrar, por ahora la palabra prevalece, pero se va a investigar”, ha reiterado.

Begoña Villacís ha aseverado que “ningún” miembro de Ciudadanos en el consejo de Administración de la EMVS “está tranquilo”, por lo que, ha avisado, van a “llegar hasta el final de lo que se ha podido producir”. “Las dos alternativas (que se haya producido el espionaje o no) son posibles”, ha advertido a continuación.

En esta línea ha señalado que si se detecta “que alguien ha sido responsable de que se haga uso de dinero público para estas labores de espionaje” será “cesado”.

Y es que entiende que “para que haya lealtad, tiene que haber confianza, y para eso transparencia”. Ha subrayado que Cs “no permitirá en ningún caso que se use al Ayuntamiento para las guerras del PP”. “No me preocupa la guerra Génova-Ayuso, nunca me he metido en los cubos de mierda que se echan entre ellos, sino que se manche el honor del Ayuntamiento”, ha remachado.

Por ello, ha pedido al PP “que no meta las manos en el Ayuntamiento”, pues les ha recordado que “no gobiernan en solitario”. “Que mantengan el Ayuntamiento al margen de sus luchas partidistas”, ha finalizado.