La Sanidad madrileña activa en Alcorcón pruebas de VIH y sífilis con resultados en 20 minutos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo Servicio de Prevención y Diagnóstico Precoz con Pruebas Rápidas de VIH y Sífilis, en el centro de salud Gregorio Marañón de Alcorcón, por lo que ya cuenta con 16 servicios de este tipo en toda la región.

Con estos dispositivos, la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, tiene el objetivo de reducir los diagnósticos tardíos del VIH, infecciones de transmisión sexual en general (ITS), así como promocionar una salud sexual responsable.

De esta manera, el Servicio del Centro de Salud Gregorio Marañón ofrecerá este servicio dos lunes al mes, en horario de tarde, previa cita telefónica con este Centro o bien solicitándola a través del correo electrónico (prevencionvih@alamedillas.org).

Sus prestaciones serán accesibles y gratuitas para toda la población e incluirán la realización de pruebas rápidas de VIH y sífilis, con resultados en 20 minutos así como asesoramiento por mediadores especializados, para favorecer una sexualidad más segura y adaptada a las necesidades individuales.

Los profesionales también derivarán al usuario, si procede, a otros recursos asistenciales y atenderán, asimismo, a personas con reciente diagnóstico de VIH. La Consejería de Sanidad recomienda a toda persona que haya tenido prácticas sexuales de riesgo hacerse pruebas de VIH y de otras ITS dado que en muchas ocasiones no presentan síntomas, y una infección no tratada debidamente puede presentar graves complicaciones más adelante.

Ante un resultado positivo de ITS, se deriva al usuario al recurso más adecuado para su seguimiento y tratamiento y, en el caso de Alcorcón, se cuenta con la participación del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón para las derivaciones.

El Servicio se lleva a cabo gracias al equipo del Centro de Salud Gregorio Marañón, a la Dirección Asistencial Oeste de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, y a la Asociación de Educadores “Las Alamedillas”.

Asimismo, se ha contado con el apoyo de la Concejalía de Servicios Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Alcorcón. Con este nuevo dispositivo en Alcorcón, la Comunidad de Madrid cuenta ya con 16 servicios de pruebas rápidas, catorce ubicados en centros de salud, incluyendo mediadores especializados en salud en diferentes municipios (Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Getafe, Fuenlabrada y ahora Alcorcón).