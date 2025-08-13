El Madrid del XIX en miniatura abre por el día de la Paloma

Situado en la calle Fuencarral, el Museo de Historia de Madrid atesora una valiosa pieza que es necesaria medir en metros cuadrados: un Madrid en miniatura tal cual podía verse en el año 1830. Por aquel entonces, por orden de Fernando VII, y en tan solo 23 meses, el ingeniero militar León Gil de Palacio y sus ayudantes levantaron una ciudad de alrededor de 20 m2 y a escala 1:816. Por primera vez, y a través de una amplia gama de materiales –madera de chopo, seda, alambre, hilo, tierra, arena, metales...– se representaban con precisión los espacios libres del interior de las manzanas y la altimetría de la Villa y Corte, constituyendo además una de las maquetas históricas más antiguas de Europa. Y lo más importante, su legado: hoy, constituye una fuente clave para conocer la geografía histórica de una ciudad que, por aquel entonces, todavía permanecía encerrada en la cerca fiscal de tiempos de Felipe IV, derribada en 1868.

Casi 200 años después, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deportes acaba de concluir la rehabilitación de la maqueta. Una intervención que ha supuesto una inversión cercana a los 90.000 euros, y que ha incluido una limpieza integral, la sustitución de la antigua urna expositiva por una nueva estructura que garantiza su conservación preventiva, así como una nueva iluminación museográfica. Este viernes, coincidiendo con la festividad de la Paloma, estará lista para exhibirse.

Por otro lado, se ha rediseñado el espacio expositivo para ofrecer un recorrido perimetral más fluido y accesible, con una rampa para personas con movilidad reducida. E importante: cambia de sitio dentro del museo. Según explican desde el Consistorio, su traslado a un nuevo emplazamiento ha permitido «liberar» un área considerable que se destinará a la creación de un salón de actos polivalente.

Ese nuevo espacio está concebido para albergar actividades culturales, presentaciones y eventos institucionales vinculados al ámbito del patrimonio y la historia de la ciudad.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, comprobó el estado final de los trabajos. Todo ello en un museo que, ya de por sí, supone una pieza de incalculable valor patrimonial: antiguo Hospicio de la Villa, y construido durante el reinado de Felipe V por el arquitecto Pedro de Ribera, su portada está siendo actualmente también objeto de restauración, coincidiendo con el tricentenario de su construcción.