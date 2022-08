Madrid analizará el plan de ahorro energético de Sánchez y “si no es constitucional”, lo recurrirá

“Vamos a analizar seriamente el Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez y, si no es constitucional, lo recurriremos ante el TC. Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar”. Así se ha expresado Enrique Ossorio, vicepresidente del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ante las drásticas medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que han sido ya contestadas con dureza por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Ossorio ha hecho hincapié en que “el Gobierno de Sánchez hizo varios decretos, leyes, declaraciones de Estados de alarma durante la pandemia también de tinte autoritario como este decreto, que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”. Además, ha incidido en que “adoptó muchas medidas que no consiguieron mejorar la salud, pero sí consiguieron hundir la economía, y eso es en lo que la Comunidad está totalmente en contra”.

El vicepresidente madrileño afirmó también, al hilo del ahorro energético, que “yo creo que hoy mismo el señor Sánchez debería renunciar al Súper Puma y al Falcon. Creo que hoy está en Mallorca. Si tiene vergüenza, yo creo que debía volver en línea regular, como hacemos todos, exigiendo este sacrificio a los españoles. El señor Sánchez tiene que ser solidario con los españoles, tiene que hacer algo o cesar a seis o siete ministros de esos 23, y además yo creo que este va a ser positivo para España, que quite a seis o siete ministros de los que están en su gobierno”.

Y sentenció que “el Gobierno de Sánchez en vez de quitarse la corbata, lo que tiene que buscar son medidas de fondo que resuelvan el problema y no poner en medidas que se inmiscuyen en la labor de los comerciantes, de los empresarios, castigándolos una vez más. Lo hizo durante la pandemia una y otra vez sin conseguir mejores resultados para la salud. Y esto es un nuevo ataque de Pedro Sánchez a los comerciantes y a los empresarios de Madrid.

“Nosotros no somos como otras comunidades”, afirmó el vicepresidente madrileño, “que son bien conocidas y que el Gobierno consiente que incumplan. No nos gusta nada de ese ejemplo y, por tanto, cumplimos las leyes. Ahora bien, en aquello que seamos nosotros competentes, por ejemplo en materia de Comercio, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la Comunidad pueda ser competente no lo aplicaríamos”.