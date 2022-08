Diez planes para disfrutar de las dos últimas semanas de agosto en Madrid

No son muchos los que suelen quedarse en la capital en agosto, pero precisamente por eso es un mes en el que se puede disfrutar de la ciudad de otra manera, sin sus habituales ritmos frenéticos, su bullicio e incluso, a veces, con silencio. En ese contexto, surgen muchas propuestas para que aprovechen los días estivales quienes han decidido quedarse o quienes han optado por visitar Madrid estas semanas y pasan por teatro, exposiciones, cine y conciertos para todos los gustos, en una amplia oferta de ocio. Aquí van algunas de ellas:

1. Los paseos musicales del Botánico

Organizada por el Real Jardín Botánico y diseñada por el músico de origen libanés Ara Malikian, esta actividad consiste en una experiencia musical clásica nocturna y estará disponible hasta el 25 de septiembre de jueves a domingos. Pensada para todos los públicos, consta de tres formaciones de metales, cuerdas y maderas que interpretarán respectivamente La primavera, El verano y El otoño de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.

Música y naturaleza se reúnen en las noches de primavera y verano, en un paseo íntimo por el Real Jardín Botánico contando con músicos de primer nivel que ofrecerán un concierto en spacios como La Rosaleda, la Glorieta de los Plátanos y la Glorieta de los Castaños serán los escenarios naturales que acogerán las actuaciones de las tres formaciones de metales, cuerdas y maderas. Las entradas pueden adquirirse haciendo click aquí.

Entrevista a Ara Malikian en el Real Jardin Botanico FOTO: David Jar La Razon

2. Conoce el Madrid más terrorífico

Si algo tiene Madrid es historia y patrimonio artístico, y por ello son muchos los tours temáticos que se ofrecen en la capital, por ejemplo, sobre la inquisición, sobre cine, sobre grafiti o incluso sobre el Madrid masónico. Pero, para los más atrevidos, aquí se puede encontrar un tour de los fantasmas de Madrid y aquí otro en el que conocer los misterios y leyendas de la capital.

3. Concierto de Alizzz y Judeline

El próximo 19 de agosto, el Patio Central del Centro Cultural Conde Duque acoge como parte de la nueva edición del festival Veranos de la Villa un concierto protagonizado por el dj, compositor y productor musical Alizzz donde también estará presente la cantante gaditana Judeline, que en su carrera ya ha colaborado con Alizzz en su proyecto Descalificados y es una de las cantantes con mayor proyección nacional.

Por su parte, el catalán Cristian Quirante Catalán, alter ego de Alizzz, es un representante, compositor y músico que destaca por fusionar el pop clásico con otros ritmos como el house, el trap, el dancehall, el afrobeat o el reguetón. Es considerado como uno de los compositores y productores más importantes de España y tras centrarse durante cinco años en su faceta de productor y habiendo trabajado con grandes artistas como Rosalía, C. Tangana o Becky G; ahora Alizzz presenta su nueva aventura en solitario: Tiene que haber algo más. Las entradas se pueden adquirir aquí.

4. Cine de verano

Entre muchas iniciativas de cine al aire libre destaca Fescinal. El parque de la Bombilla (Moncloa-Aravaca) acoge esta completa propuesta de cine de verano y algunas de las películas que se podrán disfrutar durante esta quincena son Padre no hay más que uno, El universo de Óliver, Las aventuras del príncipe Ahmed, Bullet Train y Lunáticos. La programación completa está disponible en este enlace.

5. Literatura para los más pequeños

Como parte de la iniciativa ciudadana Soy de la Cuesta, la caseta 22 de la Cuesta de Moyano ofrece a los lectores más jóvenes (de 6 a 12 años) una actividad de incentivo a la lectura llena de historia, libros, aventura y diversión. Un campamento literario para los más pequeños que les llevará a hacer un recorrido por la historia de la literatura, desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Viajarán con la máquina del tiempo de la pirata Gafapasta, que les presentará autores y libros de cada una de las épocas con talleres y juegos, y además, se convertirán en críticos literarios con su propio programa de radio. Los datos para inscribirse en esta y otras actividades relacionadas se encuentran en esta página web.

6. Momias de Egipto. Redescubriendo 6 vidas

CaixaForum Madrid acoge hasta el 26 de octubre una exposición compuesta por una colección de objetos cedidos por el British Museum de Londres con la que se explora la idea de momificación y se analiza el testimonio de seis personas que vivieron en el antiguo Egipto. La muestra contiene seis momias de personas que vivieron entre los años 900 y 150 a. C. en Egipto. Así, a través de una investigación no invasiva realizada con la más moderna tecnología, se exhiben los descubrimientos que se han conseguido de la mano de estos ejemplares.

Por medio de evidencias científicas e históricas se puede observar cómo era la vida en dichas tierras, las herramientas y las técnicas que utilizaban para la momificación, las recetas medicinales con las que se curaban, la dieta de aquellas gentes, la cosmética y los adornos, la música, los intercambios culturales e incluso el papel de la mujer y la infancia en el Egipto de los faraones. La momificación derivó a ser una práctica común en el antiguo Egipto al creer que el cuerpo debía preservarse para llegar a la otra vida. Para ellos la muerte era solo el comienzo y esta representaba la separación entre el cuerpo y el alma. Para conocer todo el proceso de embalsamación, puedes reservar entradas en este enlace.

MADRID, 14/07/2022.- Sarcófagos de Takhenemet, mujer casada de Tebas, que forman parte de la exposición "Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas" que CaixaForum Madrid presenta este jueves en Madrid. EFE/ Luis Millan FOTO: Luis Millan EFE

7. La ciudad desde las alturas

Si crees que ya conoces cada rincón de la capital, siempre puedes verla desde lo alto para intentar identificar los edificios más emblemáticos y, quizá, tomar un refrigerio para aliviar el calor. En especial desde la pandemia, que proliferaron las azoteas, son muchos los sitios cesde los que poder hacerlo, pero cabe destacar algunos como lo alto del Palacio de Cibeles, los jardines del Templo de Debod, el mirador de la Cornisa del Palacio Real, el Lago de la Casa de Campo, la azotea del Hotel Riu Plaza de España, la del Círculo de Bellas Artes.

8. Teatro y homenaje a los Álvarez Quintero

Alfonso Sánchez dirige del 17 de agosto al 11 de septiembre en el Teatro Quique San Francisco un homenaje escénico en recuerdo al 150 aniversario del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero, uno de los conocidos como hermanos Álvarez Quintero junto con Joaquín. Alberto López, Carmen Canivell, Antonia Gómez Grande y el propio Alfonso Sánchez se suben a las tablas para representar varios sainetes de dichos dramaturgos y poetas españoles: El cerrojazo, Fea y con gracia, Filosofía Alcohólica, Sangre gorda y Ganas de reñir.

Estos autores son dos de los más populares y famosos guionistas del teatro español del siglo XX. Con más de 200 montajes a sus espaldas, entre sainetes, zarzuelas, comedias y dramas, los hermanos de oro triunfaron durante 50 años encadenando un éxito tras otro. Las entradas se pueden adquirir en este enlace.

Imagen de 'Homenaje a los Álvarez Quintero' TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO 04/08/2022 FOTO: TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

9. Concierto de Passenger

Mike Rosenberg, más conocido como Passenger, regresa a Madrid y se podrá disfrutar de su directo el próximo miércoles 31 de agosto en La Riviera. Las entradas pueden adquirirse haciendo click aquí. Rosenberg posee una larga carrera musical desde que en 2007 lanzara, junto a su banda, Wicked Man’s Rest. Poco después se embarcó en una andadura en solitario que tuvo su culmen con la llegada de su single Let Her Go. Con el estreno, su carrera dio un vuelco extraordinario que le llevó a girar durante más de dos años por todo el mundo.

10. KLIMT: La experiencia immersiva

MAD (Madrid Artes Digitales) abrió sus puertas el 4 de marzo de 2022 (de lunes a domingos) con una producción de gran formato basada en la obra de KLIMT, una experiencia única que permite al espectador sumergirse en la vibrante Viena del cambio de siglo para vivir en primera persona la evolución de la obra del artista y de su mundo.

Son varias proyecciones de gran formato en un espacio de proyección inmersiva de más de 900 m2. Las personas pueden sentir que están dentro de las pinturas y los edificios que KLIMT decoró, y vivir una experiencia 3D con gafas de realidad virtual, espacios expositivos y herramientas interactivas. Las entradas para vivirlo pueden adquirirse aquí.