Enrique López: «Tenemos un 10% menos de fuegos en Madrid por el “pronto ataque”»

Ha lidiado con situaciones muy complicadas en tiempo de pandemia y con la inesperada «Filomena», la nevada histórica que colapsó Madrid. Consejerías como la suya no permiten bajar la guardia nunca. Pero, sobre todo, Enrique López es la persona del Gobierno de Díaz Ayuso que está detrás de todos los bretes jurídicos en los que ha puesto Sol al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Muchos municipios celebran sus fiestas patronales en los próximos días y, en algunos casos, las bandas latinas protagonizan situaciones conflictivas. ¿Hasta qué punto está garantizada la seguridad en estos eventos festivos teniendo en cuenta que ha habido un repunte del crimen juvenil?

Quiero transmitir un mensaje de absoluta seguridad. Madrid es una de las Comunidades más seguras de España y de Europa. En cuanto a las fiestas, por primera vez desde hace tres años, vamos a tener unas fiestas con absoluta normalidad y con todo el despliegue de actividades que tradicionalmente se venía realizando como, por ejemplo, los encierros de San Sebastián de los Reyes. Desde la Comunidad de Madrid garantizamos la coordinación de policías locales. Tenemos convenios con más de 24 municipios para reforzar la presencia de Policía, facilitamos a más de 36 municipios telefonía terrestre para tener una mejor comunicación con todos los servicios de emergencias ante cualquier circunstancia que pueda surgir. Todo esto gracias al nuevo Centro de Coordinación Municipal de la Agencia de Seguridad 1112, que garantiza esta coordinación entre todas las policías locales.

Todo lo relacionado con las bandas juveniles alarma, pero hay que felicitar a la Policía Nacional y la Guardia Civil por las actuaciones que se están realizando contra miembros de estas bandas.

¿Se va a adoptar alguna medida específica contra los pinchazos a mujeres, que tanta alarma han causado?

Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Hasta ahora, de todos los denunciados, solo se ha encontrado droga en un caso en toda España. En Madrid apenas ha habido y ya hay un protocolo establecidos para saber qué hacer.

¿Entonces, va a haber más policía en las fiestas?

La coordinación asegura refuerzos policiales de unos ayuntamientos a otros, fundamentalmente los limítrofes, pero se mantendrá el número habitual de efectivos.

Da la sensación de que este año Madrid está registrando menos fuegos con respecto a años anteriores y a otras comunidades autónomas también.

Queda temporada, porque no finaliza hasta el 15 de octubre, pero en estos momentos tenemos un 10% menos de fuegos que la media de los últimos años. Mantenemos el nivel de conatos en torno al 85%, es decir, incendios que se apagan y no han causado más de una hectárea de daños. Esto es fruto del excelente trabajo que están realizando todos los efectivos del Infoma, el plan de incendios específico de la Comunidad de Madrid, en el que trabajan más de 5.000 efectivos.

En Madrid tenemos un sistema de extinción de incendios que se domina «pronto ataque», con el que lo fundamental es llegar cuanto antes al incendio. Pongo un ejemplo: en Abantos, se produjo un una cortina de humo, un incendio que creemos que podrían ser provocado y, tras el aviso, en 15 minutos teníamos ya dos medios aéreos desplegados en la zona soltando agua para extinguir el fuego, que se sofocó en media hora. Lo importante es el «pronto ataque», que determina ese alto nivel de conatos extinguidos. Además trabajamos en la prevención utilizando la ganadería para hacer fajas de defensa naturales. Lo que sí hemos echado de menos a nivel nacional es una mayor coordinación por parte de las autoridades de Protección Civil de El Estado. En Madrid no ha habido grandes incendios, pero si en otras comunidad autónomas que hubieran merecido la declaración de emergencia nacional de este tipo de fuegos que es condición necesaria para poder obtener ayuda europea. España no se ve favorecida nunca por la ayuda internacional.

¿Y qué opina del decreto ley de incendios que se aprobó el pasado 2 de agosto por parte del Gobierno central?

Tiene notables deficiencias e invade alguna competencia de las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo en que hay que cooperar entre autonomías y, prueba de ello, es que la Comunidad de Madrid ha firmado convenios con Castilla y León y Castilla La Mancha, pero seguiremos trabajando con nuestro plan.

Una federación de vecinos se ha quejado de que en la regulación que se está haciendo de las casas de apuestas esté permitido pagar con tarjeta de crédito...

En primer lugar, no se permite pagar con tarjeta de crédito. Lo que se ha hecho es una exposición pública del proyecto para oír al sector y a las asociaciones y así poder para regular los medios de pago. La orden está por hacer. Esto solo está regulado en el País Vasco y creemos que merece esa regulación, que siempre va a conciliar el respeto a la actividad económica legal, con la protección a la salud. La Comunidad es una de las autonomías que más protege la salud pública ante el riesgo que genera esta actividad. La distancia de un salón de juego a un colegio no disuade, pero sí lo hace que haya controles efectivos a las puertas de estos lugares. Por eso, en las zonas próximas a los centros educativos exigimos la presencia de un portero físico que impida la entrada al centro de juegos a menores y autoexcluidos y, en el resto, sistemas homologados de control. Lo que no vamos a permitir son lecciones ideológicas de fuerzas políticas en el modo de proteger la salud pública. La Comunidad es la que mayor control ejerce sobre la actividad del juego.

¿Está garantizado el abastecimiento en Madrid con la crisis energética?

El Gobierno parte de que esto es así en toda España y, de hecho, en la exposición de motivos del decreto que se aprobó el 2 de agosto, reza que España no tiene un problema de abastecimiento, lo que tiene que hacer es cumplir con la obligación europea impuesta de reducir el consumo de gas para no depender del mercado ruso. Obviamente deberíamos trabajar para que hubiera un plan de Protección Civil frente a cualquier riesgo. El problema que plantea este decreto ley es el problema de este Gobierno de Pedro Sánchez, que es un ejecutivo soberbio y engreído y totalmente aislado de la realidad, que no ha intentado consensuar las medidas en materia de eficiencia energética que prevé este decreto ley con las comunidades autónomas, ni con el PP, el principal partido de la oposición, ni con el sector eléctrico. El modo y forma de ahorrar gas hay que consensuarlo porque el problema no es que haya que ahorrar gas, porque en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no se puede hacer es imponer criterios desde una ideología. El decreto del Gobierno invade claramente competencias.

¿Qué competencias se invaden?

El hecho de quede que se obligue a pagar los escaparates a las diez de la noche en establecimientos que pueden seguir abiertos, supone una clara vulneración de la competencia de Comercio interior que tiene la Comunidad y afecta la libertad de horarios que es una política que ejerce la Comunidad de Madrid.

¿Cuándo se va a formalizar este recurso ante el Tribunal Constitucional?

Tenemos plazo hasta octubre. En septiembre le daremos forma.

¿Se está vigilando el cumplimiento de este decreto en Madrid o se confía en que todo el mundo lo cumple?

El problema no es que se vigile o no, problemas que tiene este decreto ley es que impone obligaciones, cuando lo que tenía era que haber hecho es sugerir recomendaciones, que es como se funciona en los estados democráticos normales. Comete el grave error de remitirse, en cuanto a las posibles sanciones para aquellos que no cumplan con las limitaciones, a la Ley de Industria, que no prevé nada al respecto, con lo cual falta lo que se llama principio de tipicidad. Volveríamos, otra vez, a lo que ocurrió en el Estado de Alarma, en que gran parte de las sanciones decayeron como consecuencia de la falta de seguridad jurídica.

¿Quiere decir que si una persona incumple el decreto no podría ser sancionada?

Esa es mi opinión jurídica. Ya tenemos precedentes.

En cualquier caso, si no se consiguieran esas cuotas de ahorro energético, ¿Madrid tiene un plan B para solventar la situación?

Nos han pedido las comunidades autónomas que aportemos ideas a lo largo de este mes y aquí están trabajando los departamentos implicados en la materia, que son la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Economía.

Enrique Lopez, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid FOTO: David Jar La Razon

¿Le gustaría repetir como consejero si ganara en mayo Díaz Ayuso las elecciones?

Eso lo tiene que decidir la presidenta regional. Ahora lo importante es seguir trabajando.

Y si se le plantea la posibilidad de ser candidato en algún municipio de la Comunidad. ¿Le parecería bien esta opción?

No me lo planteo.