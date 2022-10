Podemos arranca su camino de ocho meses para sobrevivir en Madrid

¿Podemos y Más Madrid? una lista unitaria de izquierdas poco probable

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, reconoció recientemente su deseo de repetir como candidata de su partido a la Presidencia regional y avanzó que se presentará a las primarias de la formación, que se celebrarán a finales de año. «Yo quiero ser candidata. Me presentaré a las primarias. No queremos ser la principal fuerza de la oposición, queremos gobernar en algún momento la Comunidad para que haga ‘‘match’’ con el siglo XXI». Respecto a la eventualidad de que Podemos –como ya hizo Iglesias en 2021– propusiera un pacto a los de García para concurrir en una lista unitaria, García señaló que «desde Más Madrid tenemos las velas desplegadas y tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que en 2023 las políticas de Ayuso salgan de la Puerta del Sol», manifestó tras desear «suerte» a los demás en los comicios. «Nosotros seguimos trabajando en la política de lo que importa y no nos metemos con nadie más», zanjó. El pasado 1 de octubre, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, confirmó que también se presentará para ser alcaldesa en 2023, un proyecto en el que lleva trabajando tres años «con muchas ganas». La edil aseguró que ya están desarrollando un proyecto para la ciudad de Madrid: «Lo vamos trabajando barrio a barrio y desde luego espero que este año sea la culminación de ese proceso. Me presentaré al proceso de primarias, por supuesto, y espero recibir el apoyo para poder desplegar todo nuestro proyecto a lo largo de este año».