Sara Búho: “Sigue habiendo machismo en las instituciones literarias”

Una ciudad que, a veces, te pasa por encima

Pese a disfrutar del ambiente y de valorar muy positivamente lugares como la Laguna de las Madres, la relación de la poeta con Madrid no fue un camino de rosas: «Mi primer contacto con Madrid fue familiar, y me encanta venir averles. Pero lo que me hizo huir tras una temporada viviendo aquí fue la sensación de que es una ciudad que es una rueda y que, si no te subes, te aplasta, y a mí me aplastó. Aquí aprendí mucho de la soledad, creo que es una ciudad en la que, a pesar de haber tanta gente, a veces te hace sentir muy sola. Esa dualidad de Madrid me fascina, pero tuve que tomar distancia y sigo disfrutando de ella a ratitos».