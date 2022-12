Conciertos, superhéroes o humor: nueve planes para pasar los últimos días del año en Madrid

1. «El Cascanueces» y «El lago de los Cisnes»

Hay muchas maneras de celebrar el inicio del nuevo año, y aquí va una propuesta para los más clásicos. La Sala Principal del Teatro Real da la bienvenida al Año Nuevo con un concierto muy especial el 1 de enero donde la Orquesta Clásica Santa Cecilia a las órdenes de Kynan Johns interpreta dos obras imprescindibles en Navidad: «El Cascanueces» y «El Lago de los Cisnes». Organizado por la Fundación Excelentia, en este recital donde también estarán presentes bailarines en escena se podrán escuchar famosos valses de Johann Strauss, como «El Danubio Azul» y «Cuentos de los bosques de Viena».

Un programa único para comenzar el año 2023 de la mejor manera en un entorno muy especial. La Orquesta Clásica Santa Cecilia es la formación privada de la Fundación Excelentia. Fue creada en 2002 y cuenta con unos 150 integrantes. Este conjunto ha sido dirigido por grandes maestros como Alexander Polyanichko, Michail Jurowski, Henrik Schaefer, Andrés Cárdenes, Alan Burivayev o Donato Cabrera, entre otros muchos. Se trata de una de las mejores orquestas de Europa en su género y suele ofrecer alrededor de 30 conciertos por temporada.

2. Fuenlabrada, sede de los superhéroes

Hasta el 15 de enero, los aficionados al mundo de los superhéroes tienen una cita ineludible en el Ceart de Fuenlabrada (C/ de Leganés, 51). Allí se encuentra una muestra gratuita de figuras de superhéroes de Randy Bowen, escultor y diseñador norteamericano que fundó una empresa en 1992 para la creación de figuras de personajes de comics y de cine de ciencia ficción. Además, ha producido estatuas y bustos relacionados con Marvel.

Cine al aire libre CinePlaza, en la Plaza de Matadero Madrid, a 8 de agosto de 2021, en Madrid (España). CinePlaza es un cine de verano ubicado en Matadero y que forma parte de Cineteca, un proyecto dedicado al cine alternativo e independiente. Matadero se estrenó como cine de verano de la mano de Cineteca en el año 2018. Actualmente todas sus sesiones se proyectan a las 22.15 horas en versión original subtitulada al español (VOSE). 08 AGOSTO 2021;CINE;VERANO;MATADERO Ricardo Rubio / Europa Press 08/08/2021 FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

3. «La noche», «Bianca» y «Milagro en Milán», en la Cineteca

Cineteca Madrid también aprovecha las fiestas navideñas para acoger el Ciclo «Siempre Italia» y ofrecer algunas de las grandes obras maestras de la historia del cine italiano. Este miércoles, día 28, se proyectará «La noche», del director Michelangelo Antonioni. El 29, «Bianca», de Nanni Moretti, y el día 30 «Milagro en Milán», de Vittorio de Sica. Estas proyecciones comenzarán a las 20:00 h. El ciclo continuará hasta el día 7 de enero.

4. Viajar a Marte sin salir de Madrid

La compañía Ron Lalá representa hasta el 22 de enero, con funciones de miércoles a domingos en el Teatro Pavón su divertida aproximación a la zarzuela española, «Villa Marte». Un sainete musical en tres actos que entremezcla el Madrid castizo con la exploración espacial. El montaje narra cómo en el siglo XXII un equipo de astronautas viaja hasta Marte para proceder a su colonización, pues el cambio climático ha hecho que la vida en la Tierra se vuelva insostenible.

5. Hombres G, dispuestos a «pasárselo bien»

En 1983 cuatro jóvenes madrileños comenzaron a tocar con inspirados textos naive con guitarrazos de influencia ramoniana, melodías que podrían recordar a los primeros Beatles y un regusto a la new wave que llegaba de las islas británicas. Hombres G, uno de los grupos de pop-rock más conocidos y populares del país, celebra su 40 aniversario sobre los escenarios con un concierto especial que tendrá lugar el 30 de diciembre en el WiZink.

MADRID, 29/07/2022.- Los integrantes del grupo "Hombres G" durante el concierto que han ofrecido hoy viernes en el Teatro Real de Madrid. EFE / Mariscal. FOTO: MARISCAL EFE

6. Arte y moda en el Thyssen

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza organiza hasta el 15 de enero de 2023 una exposición que examina la relación que mantuvieron los artistas Pablo Picasso y Gabrielle Chanel. Picasso y Chanel se conocieron en 1917, seguramente a través del poeta y dramaturgo Jean Cocteau o de la pianista Misia Sert. Se hicieron buenos amigos y Chanel frecuentó el matrimonio Picasso hasta el punto de colaborar en dos proyectos de Cocteau.

7. Conoce cómo funcionan los «Cerebro(s)»

El Espacio Fundación Telefónica alberga hasta el 11 de junio del 2023 la exposición «Cerebro(s)», que explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han representado este órgano a lo largo de los años. Introduciendo al público detalles sobre su anatomía y todo lo que genera, como la conciencia, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, los sueños y la memoria. La muestra también profundiza respecto a la inteligencia artificial.

8. «Eva Soriano on ice», un show navideño distinto

Para quienes estén cansados de la visión más estereotipada de la Navidad, el teatro Capitol Gran Vía (c/ Gran Vía, 41) presenta «Eva Soriano On Ice», un «show» protagonizado por la cómica de Reus que promete darle una vuelta a los espectáculos navideños «con gente patinando y muñequitos que no se sabe muy bien lo que hacen» desde el característico humor de la también presentadora de «Cuerpos especiales».

9. Un mercado solidario en pleno Goya

X’mas Market es un mercado navideño y solidario que se celebrará hasta el próximo 5 de enero en el Espacio No Name (Goya, 73). La entrada es gratuita y cuenta con más de 20 expositores nacionales y con infinidad de artículos ideales para regalar estas navidades. El público también podrá colaborar con la campaña «Apadrina unas orejas» de la Fundación El Arca de Noé, un centro de protección animal referente en España.