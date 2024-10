La abogada Isabel Pérez Moñino sustituye a Monasterio como portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid

La diputada Isabel Pérez Moñino será la nueva portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, tal y como ha anunciado el nuevo presidente de Vox en Madrid, José Antonio Fúster, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Pérez Moñino, diputada desde el 28 de mayo de 2023 y actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada además de ser muy activa en redes sociales. Abogada profesión, ha trabajado en la Asesoría Jurídica de Race y ha desarrollado toda su vida profesional en puestos de responsabilidad dentro del ámbito jurídico, según ha detallado el partido. Tiene 36 años y es madre de tres hijos y ha trabajado muy activamente en Vox desde su afiliación, en 2018, un partido en el que ha ocupado varios puestos, como el de coordinadora de la Zona Electoral de Madrid Sur. "Es una mujer completamente entregada al partido: inteligente, formada y con ilusión", ha dicho Fúster sobre la nueva portavoz.

Pérez Moniño no podrá estrenarse como portavoz de Vox el próximo pleno y tendrá que posponer su intervención en la sesión de control al Gobierno una semana más, hasta el pleno del jueves 24 de octubre, dado que Monasterio registró la entrega de su acta de diputada un cuarto de hora antes del cierre del registro (a las 12:00 hs) y no dio tiempo material a que presentara una pregunta como nueva portavoz.

"El partido cree que la mejor persona para desempeñar el puesto de portavoz es Isabel Pérez Moñino y yo estoy de acuerdo", ha explicado Fúster en los pasillos de la Asamblea, quien también ha asegurado que se enteró de la marcha de Monasterio de la vida política en el mismo momento en el que lo hacía público a los medios de comunicación. "Me sorprende la decisión pero, sobre todo, me apena", ha sentenciado. "Todos los partidos renuevan los equipos mucho más que lo que lo hacemos nosotros", ha insistido el nuevo presidente, quien también ha manifestado no compartir las críticas a las faltas de democracia interna en el partido a las que se refirió Monasterio en su intervención. "Las decisiones en un partido no son un ordeno y mando, son muy meditadas, muy habladas con todo el mundo".

Fúster puntualizó en una intervención en la Cámara de Vallecas que "nuestra intención fue que siguiera como portavoz en el Grupo Parlamentario desarrollando la importantísima labor durante todos estos años con gran eficacia a la vez que lamentó su interpretación sobre el porqué ha ocurrido. "Las cosas de los partidos son más sencillas, la vida de los partidos tiene ciertos ritmos y las interpretaciones que ha hecho Monasterio no puedo compartirlas. Eso no quita que haya una palabra de nosotros para con Rocío Monasterio: agradecimiento máximo por todo lo que ha hecho durante todos estos años y desearle la mejor de las suertes en su nueva vida".