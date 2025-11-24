Madrid renueva su imagen corporativa, tras 20 años, para "adaptarse a los tiempos"

El Ayuntamiento de Madrid renueva imagen corporativa tras 20 años, sin coste alguno, para "adaptarse a los tiempos", ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde CentroCentro.

"En los tiempos que corren tenemos que adaptarnos a las exigencias de comunicación que hay hoy en día y, por tanto, hay un logotipo que ha costado cero euros porque ha sido diseñado a través de los servicios de la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid", ha detallado.

Para Almeida es "una actualización que engancha" y que "no supone modificar el escudo y la bandera del Ayuntamiento de Madrid". Los cambios "se ven complementados con ese 'claim' que es 'Madrid, donde se cruzan los caminos', que resume muy bien cuál es el espíritu de la ciudad".

La nueva imagen "se irá reemplazando en los distintos soportes a medida que se vaya haciendo para que tampoco tenga ningún un coste para el Ayuntamiento de Madrid" en este nuevo logotipo, que como ha insistido, "respeta los elementos básicos porque está el oso, el madroño, las siete estrellas, la corona, todo aquello que identifica a Madrid", con el mismo escudo y bandera.