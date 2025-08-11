Fiestas
De agosto a octubre: descubre las fiestas más destacadas de 2025 en la Comunidad de Madrid
Tradición, cultura y ocio en municipios de toda la región
La Comunidad de Madrid, con más de 180 municipios y localidades, se convierte cada año en el centro de celebración de diferentes tradiciones que tienen lugar en los meses de verano y otoño. A pesar de que muchos madrileños aprovechan la época estival para salir de la región, otros tratan de disfrutar de un Madrid lleno de ocio, música y cultura.
Estas festividades, que van desde eventos culturales hasta celebraciones multitudinarios, no solo atraen a vecinos y visitantes sino que impulsan significativamente la economía local. Más allá de la capital, la celebración de fiestas patronales llegan a diversos puntos de la Comunidad de Madrid, con eventos hasta octubre de 2025.
Municipios y localidades de Madrid en fiestas
Agosto
- Serranillos del Valle: 6–17 de agosto
- San Lorenzo de El Escorial: 8–15 de agosto
- Pinto: 8–16 de agosto
- San Lorenzo (Madrid Centro): 9–12 de agosto
- La Paloma (Madrid Centro): 11–15 de agosto
- Buitrago del Lozoya: 12–14 de agosto
- Leganés: 12–17 de agosto
- Miraflores de la Sierra: 13–18 de agosto
- Rascafría: 13–18 de agosto
- Torrelodones: 13–16 de agosto
- Arganda del Rey: 14–17 de agosto
- Vicálvaro (Madrid): 14–15 de agosto
- Ribatejada: 22–31 de agosto
- Alcalá de Henares: 23–31 de agosto
- San Sebastián de los Reyes: 24–31 de agosto
- Colmenar Viejo: 28 de agosto–2 de septiembre
- Alcorcón: 30 de agosto–8 de septiembre
Septiembre
- Alcorcón: 30 de agosto – 8 de septiembre
- Torrelaguna: 1-2 de septiembre
- Brunete: 4–14 de septiembre
- Aravaca: 5–8 de septiembre (fecha no 100% confirmada)
- Navacerrada: 5–8 de septiembre
- Hoyo de Manzanares: 5–8 de septiembre
- Pozuelo: 6–14 de septiembre
- Barajas: 6–15 de septiembre
- Guadalix de la Sierra: 7–12 de septiembre
- Parla: 8–12 de septiembre
- Móstoles: 9–18 de septiembre
- Fuenlabrada: 12–17 de septiembre
- Majadahonda: 12–21 de septiembre
- Galapagar: 12–15 de septiembre
- Moralzarzal: 18–25 de septiembre
Octubre
- Las Rozas: del 26 de septiembre al 6 de octubre
- Boadilla del Monte: del 26 de septiembre al 12 de octubre
- Barrio del Pilar: del 4-13 de octubre (fecha no 100% confirmada)
Economía y ocio en la Comunidad de Madrid
Las festividades en la Comunidad de Madrid tienen un impacto económico considerable. Según datos oficiales, eventos culturales y fiestas populares generan una gran afluencia de visitantes que dinamizan sectores como la hostelería, el comercio local, el transporte y el turismo. Este año, Madrid ha registrado cifras récords en gasto turístico, superando los 8.900 millones de euros.
Un ejemplo de economía y ocio en Madrid es el festival MadCool. Patrocinado por la Comunidad, en 2024 alcanzó una generación económica de más de 45 millones de euros y contribuyó a la creación de cerca de 6.000 empleos. Además, el sector cultural y creativo representa aproximadamente el 3,3 % del PIB de la región y da trabajo a miles de personas.
