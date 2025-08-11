De agosto a octubre: descubre las fiestas más destacadas de 2025 en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid, con más de 180 municipios y localidades, se convierte cada año en el centro de celebración de diferentes tradiciones que tienen lugar en los meses de verano y otoño. A pesar de que muchos madrileños aprovechan la época estival para salir de la región, otros tratan de disfrutar de un Madrid lleno de ocio, música y cultura.

Estas festividades, que van desde eventos culturales hasta celebraciones multitudinarios, no solo atraen a vecinos y visitantes sino que impulsan significativamente la economía local. Más allá de la capital, la celebración de fiestas patronales llegan a diversos puntos de la Comunidad de Madrid, con eventos hasta octubre de 2025.

Municipios y localidades de Madrid en fiestas

Agosto

Serranillos del Valle : 6–17 de agosto

: 6–17 de agosto San Lorenzo de El Escorial : 8–15 de agosto

: 8–15 de agosto Pinto : 8–16 de agosto

: 8–16 de agosto San Lorenzo (Madrid Centro) : 9–12 de agosto

: 9–12 de agosto La Paloma (Madrid Centro) : 11–15 de agosto

: 11–15 de agosto Buitrago del Lozoya : 12–14 de agosto

: 12–14 de agosto Leganés : 12–17 de agosto

: 12–17 de agosto Miraflores de la Sierra : 13–18 de agosto

: 13–18 de agosto Rascafría : 13–18 de agosto

: 13–18 de agosto Torrelodones : 13–16 de agosto

: 13–16 de agosto Arganda del Rey : 14–17 de agosto

: 14–17 de agosto Vicálvaro (Madrid) : 14–15 de agosto

: 14–15 de agosto Ribatejada : 22–31 de agosto

: 22–31 de agosto Alcalá de Henares : 23–31 de agosto

: 23–31 de agosto San Sebastián de los Reyes : 24–31 de agosto

: 24–31 de agosto Colmenar Viejo : 28 de agosto–2 de septiembre

: 28 de agosto–2 de septiembre Alcorcón: 30 de agosto–8 de septiembre

Septiembre

Alcorcón : 30 de agosto – 8 de septiembre

: 30 de agosto – 8 de septiembre Torrelaguna : 1-2 de septiembre

: 1-2 de septiembre Brunete : 4–14 de septiembre

: 4–14 de septiembre Aravaca : 5–8 de septiembre (fecha no 100% confirmada)

: 5–8 de septiembre (fecha no 100% confirmada) Navacerrada : 5–8 de septiembre

: 5–8 de septiembre Hoyo de Manzanares : 5–8 de septiembre

: 5–8 de septiembre Pozuelo : 6–14 de septiembre

: 6–14 de septiembre Barajas : 6–15 de septiembre

: 6–15 de septiembre Guadalix de la Sierra : 7–12 de septiembre

: 7–12 de septiembre Parla : 8–12 de septiembre

: 8–12 de septiembre Móstoles : 9–18 de septiembre

: 9–18 de septiembre Fuenlabrada : 12–17 de septiembre

: 12–17 de septiembre Majadahonda : 12–21 de septiembre

: 12–21 de septiembre Galapagar : 12–15 de septiembre

: 12–15 de septiembre Moralzarzal: 18–25 de septiembre

Octubre

Las Rozas : del 26 de septiembre al 6 de octubre

: del 26 de septiembre al 6 de octubre Boadilla del Monte : del 26 de septiembre al 12 de octubre

: del 26 de septiembre al 12 de octubre Barrio del Pilar: del 4-13 de octubre (fecha no 100% confirmada)

Economía y ocio en la Comunidad de Madrid

Las festividades en la Comunidad de Madrid tienen un impacto económico considerable. Según datos oficiales, eventos culturales y fiestas populares generan una gran afluencia de visitantes que dinamizan sectores como la hostelería, el comercio local, el transporte y el turismo. Este año, Madrid ha registrado cifras récords en gasto turístico, superando los 8.900 millones de euros.

Un ejemplo de economía y ocio en Madrid es el festival MadCool. Patrocinado por la Comunidad, en 2024 alcanzó una generación económica de más de 45 millones de euros y contribuyó a la creación de cerca de 6.000 empleos. Además, el sector cultural y creativo representa aproximadamente el 3,3 % del PIB de la región y da trabajo a miles de personas.